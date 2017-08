Ka Tartus valitseb valimisliitude buum

Valimisliit Tartu Eest kasvas välja ideest rajada Raadi linnaossa multifunktsionaalne Arena Tartu suurhall ja perekeskus. See on tõeline megaprojekt. 2015. aastal võitis Arena Tartu eskiisprojekti koostamine Tartu kaasava eelarve hääletuse. Selle tulemusel valmis kaks tasuvusanalüüsi ning kaks eskiisprojekti, mille põhjal anti ehitusmaksumuse hinnang. Ühe projekti hinnanguline maksumus on 46 miljonit, teise oma 32 miljonit eurot. Asja eestvedajad usuvad, et see annaks Tartule tõelise arengutõuke. Kuna praegu volikogus esindatud erakonnad ja valimisliidud on selles osas palju skeptilisemad, siis otsustasid aktivistid teha oma valimisliidu.

2013. aastal ületasid Tartus künnise mõlemad toona volikokku pürginud valimisliidud, nii rahvuslik-konservatiivne Isamaaline Tartu Kodanik kui ka liberaalsem Vabakund. Nende edu valimistel on kindlasti innustanud nüüd ka teisi. Samas peaks hoiatavalt mõjuma see, et mõlemad nimetatud valimisliidud on tänaseks lagunenud. Nende riismetest on pandud kokku valimisliit Tartu Heaks

Päris uus ning omapärane algatus on aga valimisliit Südamega Tartu, mille ninamehed on Meelis Kaldalu ja Reio Laurits. Oma skandaalsete poliitiliste aktsioonidega tuntuks saanud Kaldalu katsus nelja aasta eest õnne üksikkandidaadina Tallinnas, kus ta kuulutati ühtlasi valimisliidu Rodina linnapeakandidaadiks, kuid on nüüd tagasi Tartus, kus ta kandideeris 2009. aastal roheliste nimekirjas. Tema on seadnud eesmärgiks koondada oma valimisliitu tõelisi tartlasi. Nende värvikate kujude tutvustusi leiab valimisliidu leheküljelt Facebookis. Tegemist pole poliitikutega, vaid tavainimestega (otse tänavalt). Idee atraktiivsust näitab see, et samalaadne valimisliit on loomisel Elvas

Ojulandi partei kavandas valimisliitu Meie Tartu, kuid neist plaanidest ei ole seni asja saanud.

