Tähtvere vallavanem astus Keskerakonda

KESKNÄDAL, 23. august 2017

Kesknädal küsitles Keskerakonnaga liitunud Tähtvere vallavanemat:

Miks just Keskerakond?

Just Keskerakonnal on praegu kõige terviklikum nägemus, kuidas ühinevad omavalitsused üheskoos hakkama saaksid. Liitumine pole lihtsalt mehaaniline tehe, vaid sellega kaasnevad ka teatud muutused, kasvõi ühistranspordis. Seega on Keskerakonnaga liitumine asjade loomulik käik. Keskerakond oli Tartus ainuke, kes käis välja Suur-Tartu arendamise idee, ja seda ajal, mil teised poliitilised jõud olid naaberomavalitsuste suhtes pigem kahtleval seisukohal.

Olete 15 aastat olnud Tähtvere vallavanem. Mis põhjusel toetasite selle valla liitumist Tartu linnaga?

Tartu, Luunja ja Ülenurme vald on linna piirest väljapoole arenenud eeslinnadeks. Tähtvere vald on jäänud roheliseks vallaks nii tänu riigimetsa suurele pinnale kui ka väga hästi arenenud ja hoolikalt haritud põllumajandusmaadele. Endise metsamehena pean oluliseks märkida, et Tartumaa omavalitsustest on meil metsa kõige enam.

Mõlema omavalitsuse arengukavad ja üldplaneering näevad ette, et senise Tähtvere valla territoorium on Tartu linna rekreatsiooniala. Nii on see olnud ka varem, läbi mitme inimpõlve. Kuhu see linnainimene siis loodusesse minna saab, et seda kõike nautida ja linnakärast puhata? Ja suurele osale senistest vallaelanikest on linn nende elu loomulik osa – palju käiakse seal tööl jne. Linna ja valla ühinemine oli loogiline jätk linna ja eelkõige valla elanike soovile (rahvaküsitlusel toetas linnaga liitumist 86% Tähtvere vallas küsitlusel osalenuist), mis sai kinnituse mõlema omavalitsuse volikogus. Olen kindel, et selle liitumisega võidavad kõik inimesed, nii linnas kui ka senises vallas.

Millised on lähiaja plaanid, kuidas ühendatud omavalitsusi edasi arendada?

Mul on hea meel, et Tähtvere ja Tartu liitumisel muutus Tartu linn veelgi rohelisemaks, laienedes Kärevere sillani piki Emajõge. Kahjuks on inimene hakanud hindama suuresti vaid seda, et tänavad oleks korras ja säraksid tuledest, aga siiski kiputakse õnneks juba tagasi loodusele lähemale, üha rohkem hinnatakse looduse väärtust. Nüüd, kui oleme üks omavalitsus, saame hakata ellu viima oma plaane, mida oleme aastaid mõelnud: kergliiklusteed Vorbusele, Ilmatsallu ja Tiksojale, et inimesed saaksid liikuda linna poolt loodusesse ja maa poolt linna. Selle abil autoliiklus tunduvalt väheneks, vähemalt suvekuudel. Koostöös RMK-ga saame matkaradu täiendada juba olemasolevatega ning rajada rohkem puhke- ja piknikukohti. Käreveresse rajame laeva sildumiskoha, mida on aastaid oodanud, sest väikesele vallale käis see seni üle jõu. Tartu–Kärevere laevasõit pakub kahtlemata palju elamusi ja muudab Emajõge atraktiivsemaks. Ühine ühistranspordiühendus loodetavasti toob senisele valla territooriumile tihedama bussiühenduse: kohalikud elanikud saavad mugavamalt linna ja linnainimesed puhkealadele.

Plaane on muidugi palju rohkem, aga et neid ellu viia, peame uues valitavas volikogus vastavad otsused tegema ja lahendused ette nägema, seda nii rahalises kui ka ajagraafiku mõttes.

[fotoallkiri] KESKERAKONDLASEST TÄHTVERE VALLAVANEM: Rein Koka meelest on Keskerakonnal kõige terviklikum nägemus ühinevate valdade osas.

