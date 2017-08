Kesknoored jagasid sini-must-valgeid rinnamärke

Keskerakonna noortekogu aseesimees Karine Oganesjan leiab, et kesknoortele on 20. august eriti südamelähedane, sest taasiseseisvumises kandis noorte hinnangul kõige kandvamat rolli Keskerakonna pikaaegne esimees Edgar Savisaar. "20. august on tähtpäev, mida Eesti noored peavad au sees hoidma, tollaseid ajaloolisi sündmusi mäletama. Soovime enda aktsiooniga seda päeva veelgi erilisemaks muuta," rääkis noorte aktsiooni eestvedaja.