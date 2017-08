Jutud Briti konservatiivide lõhenemisest on enneaegsed

Kõigepealt esines see mees Twitteris vihase tiraadiga, milles andis tuld oma endise ülemuse, lahkumisläbirääkimisi juhtiva David Davise pihta. Seejärel võttis ta ette peaminister Theresa May ning konservatiivid laiemalt.

Euroopa Liitu jäämist pooldanud Chapmani sõnul oleks kiire lahkumise mõjud nii rängad, et konservatiivid ei saa pärast seda parlamendis enam mitte kunagi enamust. Seetõttu tuli ta välja algatusega luua uus tsentristlik erakond, mis kannaks nime Demokraadid ning asuks võitlema Brexiti vastu. Uue erakonna avakoosolek peaks toimuma 9. septembril parlamendi juures. Chapmani väitel on tundnud asja vastu huvi juba kaks ametisolevat ja mitu endist ministrit.

Avalikult on teatanud võimalikust konservatiivide ridadest lahkumisest siiski vaid üks parlamendisaadik – varem erinevaid ministeeriume juhtinud Anna Soubry, ja temagi tegi seda väga vaoshoitult. Soubry hoiatas, et kui peaminister May ei kuula mõõdukamaid hääli, kes soovivad pehmemat lahendust, siis võib erakond lõheneda ning see tooks kaasa pöördumatuid muutusi Briti poliitilisel maastikul. "Ma olen uhke oma lojaalsuse üle oma erakonnale ja oma riigile," teatas Soubry. "Aga ma reedaksin oma põhimõtted, kui ma ei teeks selgeks, et riik peab tulema alati enne erakonda."

Enamik konservatiivide parlamendisaadikutest toetas küll rahvahääletuse eel Euroopa Liitu jäämist ning nende hulgas leidub neid, kes on kiire lahkumise suhtes väga skeptilised, kuid sildasid põletama ei tõtta keegi. Chapman on selles osas erand, aga tema ei ole mitte kunagi olnud ühelgi valitaval ametikohal ega paista üldse hästi mõistvat, et demokraatia tähendab arvestamist rahva tahtega.

Küsitlused näitavad, et umbes 70% brittidest soovib täna, et Brexit toimuks, ükskõik kuidas nad hääletasid rahvahääletusel, sest nad leiavad, et Euroopa Liidust lahkumine oli demokraatlik otsus ning rahva tahet tuleb austada. Chapmani kavade kohaselt tuleks rahvahääletused edaspidi aga täiesti ära keelata. Tema arusaam demokraatiast näib olevat, pehmelt öeldes, veidi puudulik.

Mitmed konservatiivid on juhtinud tähelepanu tõsiasjale, et viimastel parlamendivalimistel juba osales üks erakond, Liberaaldemokraadid, mis tegi Brexiti ärahoidmise oma valimiskampaania peateemaks. Nende häältesaaki see ei parandanud. Briti majoritaarne valimissüsteem toetab selliseid jõude, mis üritavad esindada ühiskonna peavoolu.

Rahvahääletuse ajal oli riik küll pooleks, aga praegu toetab peavool langetatud otsuse ellurakendamist. Kuhu see edaspidi kaldub, seda näitab muidugi tulevik.

Mis puudutab Chapmani algatust, siis võib selle taga näha pigem isiklikku kibestumist, mitte tõsiseltvõetavaid poliitilisi kalkulatsioone. Vihaste säutsudega hakkas ta esinema ajal, kui viibis puhkusel Kreekas, oma abikaasa sünnimaal, millest Suurbritannia Euroliidust lahkudes paratamatult veidi kaugeneb. Ühtlasi asub ta nüüd tööle leiboriste toetava ajalehe The Guardian kolumnistina, kelle ülesandeks on kirjutada seal just konservatiividest ja Brexitist.

Nähtavasti üritab ta neid siunates ka lihtsalt tähelepanu saada ehk oma kolumnile rohkem lugejaid võita.

ANDRES LAIAPEA, 23. august 2017

