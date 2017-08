Terrorism nüüd siis ka Soomes

Barcelonas aset leidnud terrorirünnak osutab Briti väljaande The Guardian järgi õppetunnile, mida salateenistused, aga ka laiem avalikkus, on viimaste kuude ja aastate jooksul saanud. Sõidukite kasutamine relvadena on nüüd ekstremistide tavapärane taktika – üheks umbes tosinast erinevast ründeviisist, mis on viimase kahe kümnendi jooksul terroristide arsenali kuulunud. Viimase aasta vältel on sellesarnaseid rünnakuid toimunud nii Prantsusmaal, Saksamaal, Rootsis kui ka Suurbritannias.