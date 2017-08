Peavoolumeedia näitab Keskerakonna poole taas kihvu

23. august 2017

Ilmselt on lugejad tähele pannud, et peavoolumeedia on asunud viimastel kuudel eriti raevukalt tootma ilukirjanduslikke liialdusi täis topitud artikleid Edgar Savisaare kohtuprotsessist. Seinale maalitakse ka õuduslugusid Keskerakonna ning Tallinna linnajuhtide „korruptsioonist“. Selleks on kaks põhjust.

Esiteks, tahetakse, et rahval läheks meelest 17 aastat Reformierakonna-poolset Eesti valitsemist. Kilekottidega rahatarimised Reformi-kassasse pälvisid mõned aastad tagasi küll lehtedes mõningast tähelepanu, kuid siis haihtusid järgnenud uudiste varjus.

Pisut kurjemalt vibutati meedias sõrme reformierakondlaste Tallinna Sadama korruptsiooni peale. Kaks Reformierakonna toiduahelas figureerinud Tallinna Sadama ninameest pandi veidikeseks ajaks „plate“ peale ja varsti lasti vabadusse. Ja oh imet, kohus otsustas neile kannatuste eest ka valuraha maksta ja lisaks lubas minna välismaale puhkust nautima. Reformierakonna ja parteile ustavate peavoolu-ajakirjanike arvates on praegu ilma nendeta valitsuses kõik nii halb, et ajab lausa nutma. SKAIS-2 äpardumine räägib aga vastupidist. See käivitati Taavi Rõivase valitsuse ministri Kristen Michali käskkirja alusel 2015. aasta suvel. Nüüd peab järgmine valitsus selle kalli projekti nurjumist helpima.

Tallinna edu on teine põhjus, miks meedias on Keskerakonna-vastasus viimasel ajal eriti suureks läinud. Sest Tallinn ehitab ja särab. Rahvas on linnajuhtimisega rahul. Seda näitavad arvukad küsitlused, mis muidugi ei meeldi Reformierakonnale.

Et mitte tunduda ühepoolsena, lisame siia kirjanik Ülo Mattheuse (Vabaerakond) arvamuse tema blogist eelmisel aastal: „Peaminister Taavi Rõivase öeldu, et riiki on vaja vaid natuke peenhäälestada, võimendus mütoloogiliste mõõtmeteni ja avas riigivalitsemise ekslikud hoiakud kogu nende sügavuses ja vääruses ning pani kõik muutusmeelsed inimesed tõsiselt käärima. Kui lisame siia vassimised Tallinna Sadama ümber, veidravõitu epopöa presidendivalimistel ja muud Reformierakonna patud, siis saigi mõõt täis.”

17 valitsemisaastal on meie riiki ”peenelt häälestatud” ja oravatel on ka palju ühiseid kuritegusid kogunenud. Kas oravad hakkavad vastutama ka kõige selle eest?

Üks ja kindel vastutaja on reformierakondlastel olnud teada kogu aeg. Selleks on Eesti Riigi Maksumaksja!

Viimati muudetud: 23.08.2017

Jaga

|