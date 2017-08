Aitame noortel jääda

Noori ei tohi hoida vati sees. Oluline on võimaldada noortel endale ise taskuraha teenida. Töö kasvatab enesedistsipliini, kujundab isiksust, parandab enesehinnangut. Olemasolevaid seadusi tuleb täiendada nii, et noore inimese soov töötada ei põrkaks vastu bürokraatlikke piiranguid. Raske on uskuda, et tööandjad hakkaksid alaealisi töötajaid kuidagi ebaõiglaselt või halvasti kohtlema. Kui midagi sellist peaks juhtuma, on tööandja maine väga pikaks ajaks, kui mitte alatiseks, rikutud ning vaevalt, et ükski ettevõtja tahab sellega riskida.