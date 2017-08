Kas ajalugu kordub või on ajaloolisel vägivallal järjepidevus?

JAAK LAIDLA, 16. august 2017

Maailm on edasi läinud oma ajalooga, kuid endistviisi kestab võimu ja vägivalla kasutamine oma oponentide ja konkurentide kõrvaletõrjumiseks vahendeid valimata, kuni nende hävitamiseni. Kui ajalookirjeldusi uurida, siis näedki, et epohhide jooksul just nagu polekski midagi muutunud, et ebaõiglus, valetamine, varastamine ja võidujooks varanduse järele kestab ajast aega ega kao kusagile.