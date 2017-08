Mustvee sai sõpru juurde ka Peterburist

Mustveel on tugevad rahvusvahelised sidemed Soome, Poola, Läti ning Venemaa Pihkva oblasti omavalitsustega. Kätte on tulnud aeg sisse seada sõbralikud suhted Peterburiga, et arendada kultuurilisi ja humanitaarsuhteid, aga samuti vahetada kogemusi kommunaalmajanduse ja keskkonna heakorrastuse valdkondades. Seda enam, et eeldusi selleks on. Peipsiäärne kant on alati kuulus olnud oma ökoloogiliselt puhta põllumajandus- ja kalandustoodanguga, mida sajandeid traditsiooniliselt viidi Peterburi turule.