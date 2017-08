Noorus valimiskastide juures

Uus seadus annab noortele veel ühe lisaõiguse. Nemad hakkavad tänavu sügisel valima kohaliku elu juhte. Riigikogu valimistest jäävad noored veel eemale.

Kui võtta aluseks, et nende seksuaalelu on ametlikult aktsepteeritav juba 14-aastaselt, siis pole selles uues seaduses midagi erilist. Erilist nende vaimse ja füüsilise valmisoleku suhtes.

Kuhu kalduvad noored valimistel?

Eelistus on tõenäoliselt rikkamate perede laste poolel, sest nende heaolu on tihedalt seotud olnud Reformierakonna toetamise ja kiitmisega. See on neil juba emapiimaga kaasa antud.

Teiseks, nemad pole näinud võrdlusmomenti eelmise Eesti riigiga NSVL-i koosseisus.

Üldjuhul teavad tänased noored toda elu rohkem anekdootide tasemel.

Näiteks olevat üks kolhoosiesimees käskinud kaevata maisipõllu keskele augu, kuhu siis ise sisse ronis ja lasi lehereporteril teha pilti, kus olevat siis mais paistnud väga kõrge. Vale muidugi! Tegelikult võeti uudne söödataim Eesti põllumeeste poolt meelsasti vastu ja maisipõllud mühasid nagu metsad. Esiteks, õpiti kasvatama; teiseks, varuti talveks väga väärtuslik sööt.

Teine „tarkus“ oli pidev toidupõud poodides. Õige oli see osaliselt linnades, kus pidi ka poodides tutvusi olema.

Maarahvas seevastu ostis kogu vajaliku lihapoolise oma majandeist, ja üsna odava kilohinnaga. Kuulsamad majandid kasvatasid kala; poolekilone kalamarjapurk maksis Vinni sovhoosis vaid 8 rubla! Kohapeal tehti ka ülihead suitsuvorsti.

Samas lüpsjad ja kombainerid-traktoristid teenisid ikka teistest kõvasti enam. Lisaks oli veel kopsakas aastapreemia.

Noored ei tea sedagi, et ametiühing lausa sundis üle aasta töötanud töötajaid minema sanatooriumisse, majandi kulul.

Üks „kurb asi“ oli veel. Tööluusijad pandi miilitsa poolt sunniviisiliselt tööle. See kindlasti ei meeldiks tänastele noortele.

Poliitikutel on kombeks maksimaalselt mustata eelmisi aegu ja sellega õigustada tänaseid tegematajätmisi. Vanemad inimesed aga võrdlevad kaht Eestit ja on üsna kriitilised tänaste tegematajätmiste suhtes. Siin aga noortel täielikult puudub võrdlusmoment.

Noori võib valimistel mõjutada ka teadmine Pronksiööst ja selle äpardunud lõpetamine.

Yana Toom kommenteeris asja niimoodi: „Eesti suutis pronksiööd kallilt müüa – turvarisk, riigipöördeoht, ei midagi vähemat! Surudes protestiva põlvkonna näoli vastu asfalti, tapsime mitu kärbest ühe hoobiga. Mis peamine – me suutsime muuta iga kodaniku allumatuse ohuks demokraatiale.”

Politsei sai muidugi omajagu nuhelda loiduse pärast, mille tagamaid on endine politseinik kirjeldanud saates „Kuuuurija” – käsku sekkumiseks esialgu ei antud.

Tänane noorus võib juhinduda ka kellegi Mart Niineste nimelise nooruki kirjutisest Päevalehes, kus too on selgeks saanud mõned venekeelsed „platnoide” sõnad ja neid nüüd ohtralt peavoolumeediasse puistab.

Äkki juhinduvad noored hoopis arvamusportaali kolumnisti Andrei Kuzitškini selja taha:

„Kahjuks on euroskeptikute liikumised leidnud peaaegu kogu Euroopas üpris tugevat toetust väga mitmesugustes ühiskonnakihtides. Näiteks võib tuua Ühendkuningriigi Iseseisvuspartei, Prantsusmaa Rahvusrinde, Itaalia Viie Tähe liikumise. Eestigi pole erand. Tõsi, lugupeetud proua Kristiina Ojuland ei kutsu riiki otsekohe Euroopa Liidust välja astuma.”

Või siis on noorvalijaile eeskujuks EKRE Mart Helme, kes sarnaneb üha rohkem Venemaal laialt tuntud Vladimir Žirinovskiga, kes lärmab ja praalib kümne mehe eest, ent tegelikult kujutab endast poliitilist nulli. Kui meenutame kõike, mida Žirinovski on suust välja ajanud, võiks hirm peale tulla. Küll on ta lubanud üles puua ja sodiks pommitada, pöidlaga laiaks litsuda ja ühe käeliigutusega Maa pealt minema pühkida. Aga tegelikult on ta lihtsalt kloun.

EKRE noortekogu klähvis samuti, ja nüüd on tagajärg käes: „Sinine Äratus” heideti Türgi presidendi Erdoğani kritiseerimise pärast Euroopa Noortest Konservatiividest välja.

Või võetakse tuld Ameerika Ühendriikide armee koloneli Cody L. Zilhaveri artiklist peavoolumeedias? Tema väitis, et „Venemaa võib kasutada infooperatsioone, et mõjutada hääleõiguslikke venekeelseid elanikke Eestis ning valimiste kaudu juhtida Eesti tagasi Venemaa mõjuvälja, mis õõnestaks NATO-t. Seega peaks USA lõpetama Eestis ERI (European Reassurance Initiative) toetusmeetmed, mis asjatult provotseerivad Venemaad, seniks kuni Eesti suudab ühendada venekeelse elanikkonna, kasutades omaenda meediakanaleid, võttes vene keele teiseks ametlikuks riigikeeleks ning muutes valimisseadusi.”

Aga äkki võidab hoopis külanaiste arvamus:

„Elu on näidanud, et vahet pole, kelle poolt hääletada, sest tulemus on nagunii sama jama ja pukis istuvad aastaid samad elukutselised karjääripoliitikud ning häältearvust inimesele ei olene midagi, sest partei otsustab, keda ja kuhu ja kuidas ning kui kauaks pannakse.”

Või siis veel viimane suundumus: XXI sajandi "matriarhism”, moraalivabadus ja sooneutraalsus presenteerivad väga ilmekalt mis iganes seksuaalhälvete propagandat, abielu (kui "iganenud" nähtuse) devalveerimist ja naeruvääristamist ning ainuvõimaliku tervemõistusliku traditsioonilise peremudeli (abielus mees + naine = lapsed) kõikvõimalikul moel lammutamist.

Kuidas siinkirjutatu mõjutab noori valimistel ja kuidas nad aktiviseeruvad? Mine sa tea?

Äkki sobib hoopis paralleel eesti kirjandusklassikast – A. H. Tammsaare „Põrgupõhja uus Vanapagan”. Kui Jürka pani Antsu maja põlema, kostis Antsu hüüe: „Las põleb, raha tuleb!“ Ehk ülekantuna meie oludesse: noorvalijate hääli tuleb, ikka tuleb…

AIVO OINA

