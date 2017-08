Keskerakond tõi arvamusfestivalil fookusesse maaelu ja astmelise tulumaksu

Et räägitu oleks põnev nii arutlejatele endile kui ka publikule, kaasas Keskerakond oma ala tippspetsialiste.

Kadri Simsoni juhitavast arutelust võtsid osa majandusõppejõud Viktor Trasberg ja presidendi nõuandja majandusteemadel Heido Vitsur. Teemaks oli tulumaksu tulevik Eestis, kuid palju tähelepanu kulus ka sotsiaalmaksule ja kinnisvaramaksule, mille vastu publik huvi tundis. Astmelisest tulumaksust rääkides tõi Tartu Ülikooli õppejõud Viktor Trasberg välja, et kui 1990-ndate alguses loodi Eesti maksumudel, siis pidigi see olema lihtne. Täna pole aga ühtegi argumenti, miks peaks Eestil olema praegune primitiivne ja ebaefektiivne maksusüsteem. Ka Heido Vitsur tõdes, et astmelisest tulumaksust on tehtud sõna, mida justkui ei võigi kasutada, ning temagi ootab aega, mil see sõna saab rehabiliteeritud.

Maaelupaneelis, mida juhtis minister Tarmo Tamm, osalesid tegevpõllumehed Juhan Särgava, Urmas Laht ja Martin Repinski. Paneelist osavõtjad leidsid, et võrreldes varasema ajaga on maamehe olukord tunduvalt paranenud, sest Jüri Ratase juhitud valitsus on Eesti põllumajanduse taas ausse tõstnud.

Kutsehariduse olevikku ja tulevikku lahkasid minister Mailis Reps, AS Standard juhatuse liige ja Eesti Tööandjate Keskliidu volikogu liige Enn Veskimägi, Haridus- ja Teadusministeeriumi nõunik Erkki Piisang ning Räpina Aianduskooli direktor Kalle Toom. Kuulajad, kelle seas oli nii ettevõtjaid kui ka noori, andsid oma hinnangu praegusele olukorrale. Kuigi kutseharidus on Eestis kvaliteetne, tuleb arutelust osavõtnute hinnangul pöörata enam tähelepanu sellele, kuidas noored oma valikuid teevad ning aidata neid nende otsustes, propageerides senisest rohkem kutsekoolides pakutavaid võimalusi.

Õhtu lõpetasid Europarlamendi saadik Yana Toom, EKRE-lane Jaak Madison, sotsiaaldemokraadist ajakirjanik Andrei Hvostov ja ühiskonnategelane, endine Kodakondsus- ja Migratsiooniameti peadirektor Andres Kollist. Kui Jaak Madison rõhutas, et ilma eksamiteta ei tohiks kellelegi Eesti passi anda hallipassi vastu, siis ülejäänud arutelust osavõtjad leidsid, et see peatükk tuleks Eesti ajaloos viimaks sulgeda ning et 25 ja enam aastat siin elanud inimesed on oma lojaalsust Eesti riigile näidanud ning väärivad Eesti Vabariigi kodakondsust lihtsustatud korras.

ANDRE HANIMÄGI

[fotoallkiri] Kutsehariduse üle arutasid Haridus- ja Teadusministeeriumi nõunik Erkki Piisang, Räpina Aianduskooli direktor Kalle Toom, haridusminister Mailis Reps ning Tööandjate Keskliidu volikogu liige Enn Veskimägi.

ANDRE HANIMÄGI