Demokraatia lõpp Venetsueelas

Kui nimetatud erakond kümne aasta eest asutati, siis pidi see koondama ühte kõik president Hugo Chávezi poolt välja kuulutatud "Bolívari revolutsiooni" toetavad jõud. See eesmärk suudeti täita siis vaid poolenisti (Venetsueela Kommunistlik Partei ja mitmed väiksemad vasakparteid jätkasid küll omaette, kuid on hiljem marginaliseerunud), aga suund oli selge: toimus suur konsolideerumine, et kindlustada enda positsioone võimul olles. Loomulikult järgnes sellele samalaadne protsess opositsiooni poolel. Nii süvenes poliitikas polariseerumine.