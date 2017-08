Film 20. augusti olulisest kangelasest Vahur Linnustest

llmselt vähesed teavad, et selle teksti on tõlkinud Vahur Linnuste. Kuus aastat tagasi filmitud aktiivne vanahärra Linnuste laulab Pariisi kodus, raamatukuhjade keskel „Euroopa hümni“. Neid kaadreid võivad Kesknädala lugejad näha 20. augustil Tallinna Televisioonis linastuvas dokumentaalfilmis „Armud jäänud, armud tulnud“. Poliitiline filmilugu kajastab Teise maailmasõja ajal Eestist Rootsi pagenud Vahur Linnuste käsitust Euroopa föderaliseerumisest.

Praegu Pariisis ja Tallinnas elav intellektuaal Vahur Linnuste on aastakümneid Euroopas Eesti riiklust edendanud ja eesti kultuuri tutvustanud. Ta jutustab filmis oma värvika eluloo ning mõtestab Euroopa ja maailma poliitilisi tagamaid, mis on mõjutanud Eesti riigi arengut.

Vahur Linnuste korraldas väsimatult eesti kunstinäitusi ja eesti muusika esitusi, pidas Eesti olukorda käsitlevaid ettekandeid nii ülikoolis kui ka oma Pariisi-kodu legendaarses veinikeldris. 1960. aastatel tegutses ta Pariisis mitme Rootsi, Soome, Norra ja Taani ajalehe teatrikorrespondendina. Eesti keeles on ilmunud Eesti Teatriliidu ettevõtmisel Linnuste tolleaegsete artiklite kogumik „Uued tuuled teatris“. Tsiteerides Mati Unti, see teos on ainus Euroopa ja maailmateatri eestikeelne tutvustus möödunud sajandi teatriajaloost.

Vahur Linnuste ja Sirje Normet on filmi stsenaristid. Verinoorte filmiloojate Rasmus Puksmani ning Arthur ja Rihard Virve suuresti iseseisev tegutsemisvabadus nakatas ka eakat kangelast noorusliku entusiasmiga. Tänu noorte loojate ettevõtlikkusele näeb haruldasi kaadreid, mis on filmitud Pariisis üldiselt keelatud kohtades. Ligi 90-tunnisest kultuuriloole väärtuslikust kogumaterjalist on montaažirežissöör Marju Juhkumi juhendamisel komponeeritud poolteisetunnine haarav filmilugu. Sven Grünbergi filmimuusikas on kasutatud palju ajastu heliteoste originaalkatkeid.