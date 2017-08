Ühtseks ühinev Saaremaa

Esimest korda elus külastasin Saaremaad koolipoisina ekskursioonil olles, ja see sõit on mul tänini meeles. Telemehena olen usutlenud pea kõiki Saaremaalt pärit kuulsusi. See nimekiri on üsna pikk, eesotsas Aadu Hindi, Heli Läätse ja Hendrik Krummi nimi. Riigikokku olen valitud Saaremaa, Hiiumaa ja Läänemaa inimeste poolt. Seda au ja ülesannet olen võtnud südamega ning jõudumööda aidanud ja panustanud, hoidnud ennast kursis kõige tähtsaga, mis selles piirkonnas on toimunud või plaanis. Riigikogu aseesimeheks saades külastasin esimeste visiitide seas just Saare maakonda. Saabuvatel kohalikel valimistel tahan kasutada võimalust oma erakonnakaaslasi toetada, ning sellest johtuvalt kandideerin Saaremaa vallavolikogusse. Kinnitan, et kavatsen volikogu tööst aktiivselt osa võtta, lootes oma kogemusi kasutades suurvallale konkreetselt senisest veelgi kasulikum olla.

Tippameteisse ma ei pürgi, Keskerakonna kandidaadid Saaremaa suurvalla juhiks on Aivar Aru ja volikogu esimeheks Mihkel Undrest.

Juhtisin Keskerakonna üle-eestilise valimisplatvormi koostamise töörühma, oma panuse andsin ka Saaremaa valimisprogrammi koostamisse. Erakonna üldloosung kohalikel valimistel on peaministri erakonnale vääriline. Lubame mitte pelgalt kaasa rääkida, vaid ka teha.

Eesti riik on nii tugev kui tugevad on tema omavalitsused. Demokraatlikult ja kodanikulähedaselt toimimiseks vajab ühtseks ühinev Saaremaa laialdast poliitilist, halduslikku ja majanduslikku iseseisvust ning piisavat rahastamist seadustega pandud kohustuste täitmiseks – selleks taastame kohaliku omavalitsuse tulubaasi. Viimane ei ole pelgalt valimislubadus. Juulikuu lõpus otsustas valitsus oma kabinetinõupidamisel suurendada kohalike omavalitsuste tulubaasi ja uuendada tasandusfondi jaotuspõhimõtteid, mille tarvis on riigieelarve strateegias aastateks 2018–2021 ette nähtud 185 miljonit eurot. Selle põhimõttelise sammuga otsustas Jüri Ratase juhitud valitsus taastada omavalitsustele suures osas majanduskriisi-aegsete kärbete eelne tulumaksu ja tasandusfondist saadavate vahendite tase.

Juba järgmisel aastal suunatakse tulumaksu määra tõstmisesse 20 miljonit eurot ja tasandusfondi suurendamisse 10 miljonit eurot.

Saarerahvale on tähtsal kohal ka teemad, mis puudutavad transpordiühendust mandriga. Keskerakonna üheks üleriigiliseks eesmärgiks on, et Tallinna eeskujul oleks ka maakonnasisene ühistransport reisijate jaoks tasuta. Oleme kindlad, et tasust vaba bussisõit toetab nii tööl käimist kui ka töö leidmist. Lisaks tasuta maakonnasisesele ühistranspordile tahame muuta suurvalla kõik teed tolmuvabaks ning tagada liinile Kuressaare–Tallinn suurem lennuk, mille sõidugraafikud sobiksid nii saarlastele kui ka Saaremaa külalistele.

Lennuliiklusest veelgi olulisemaks peame parvlaevaliikluse järjepidevat toimimist ka siis, kui sõitjaid on mõnevõrra rohkem. Selleks tahame tagada lisalaeva nii suveperioodidel kui ka nädalavahetustel, et kõik Saaremaad külastada soovivad inimesed pääseksid saarele.

Inimesed, teenused ja töökohad asuvad üle kogu Eesti. Igaühel peab olema võimalus valida, kus on tema kodukoht. Seisame ka selle eest, et tagada inimestele head tingimused elamiseks, töötamiseks, liikumiseks ja vaba aja veetmiseks igas Eestimaa paigas. Selleks et maapiirkondades säiliks asustus ja töökohad, toetame Saaremaal ka külapoodide ja maaraamatukogude säilitamist.

Hästikorraldatud kodulähedane hoolekanne ja arstiabi

Kõige tähtsam on meie rahva sotsiaalne turvalisus ja eluga toimetulek. See peab olema tagatud noortele ja lasterikastele peredele, eakale põlvkonnale, puuetega inimestele. Keskerakond on alati seisnud selle eest, et alla keskmise palgaga pensionikindlustatute aastakoefitsient võrdsustataks ühega. Aastatel 2005–2007, valitsuskoalitsioonis olles, tõstsime pensione 30 protsenti. Oleme alati tahtnud, et inimestel oleks pensionipõlves tagatud piisav sissetulek. Ka praeguse valitsuse üks esimesi ettepanekuid oli muuta pensionisüsteem solidaarsemaks. Saaremaal valimisi võites lubame, et pensionid kasvavad samas tempos kui keskmine palk. Lisaks pensionide kasvule peame oluliseks ühtlustada sotsiaaltoetuste väljamaksmine kogu Saaremaal.

Keskerakond toetab kodanikuühendusi kaasavat poliitikat. Leiame üheselt, et otsustamine peab toimuma võimalikult lähimal tasemel. Seetõttu tahame toetada erinevate Saaremaal tegutsevate ühingute tegevust ning tugevdada ka nende omavahelist koostööd. Veelgi enam, soovime toetada vabaühendusi, mis tegelevad eakatega, puuetega inimestega ja vähekindlustatud peredega. Oluliseks peame ka panustamist vabatahtlike päästjate ja Kaitseliidu tegevusse.

Omavalitsustel on kohustus luua võimalused ja tingimused rahva tervise hoidmiseks ja taastamiseks. Sestap toetab Keskerakond ka edaspidi perearstikeskuste loomist, tehes seda ka väljaspool Kuressaaret, eesmärgiga tagada terves maakonnas hea perearstiteenuse kättesaadavus. Soovime parandada ka eriarstiabi kättesaadavust. Oleme valmis tagama tasuta või taskukohase hinnaga transpordi arstilkäiguks Tallinnasse või Tartusse.

Haritud ja kultuurne rahvas on jätkusuutlik

Selleks et meie hariduse kõrge kvaliteet oleks tagatud ka järgnevatele põlvedele, on kooliõpetajate ja lasteaiaõpetajate palkade tõstmine hädavajalik. Kindlalt seisame selle eest, et õpetajate palk moodustaks 120 protsenti Eesti keskmisest palgast. Lisaks haridustöötajate töötasude tõstmisele toetab Keskerakond Saaremaal ka riigigümnaasiumi loomist Kuressaare Garnisoni tänavasse. Koolivõrgu ümberkorraldamisel peame ka oluliseks, et kodu lähedal säiliks vähemalt 6-klassiline haridusasutus.

Inimeste võimed on Eesti kõige suurem rahvuslik rikkus. Inimestel peab olema võimalus kultuurist osa saada – sõltumata regionaalsetest, sotsiaalsetest, kultuurilistest, etnilistest, vanuselistest ja muudest eripäradest. Keskerakond Saaremaal toetab huviringide ja huvihariduse kättesaadavust. Kohalik omavalitsus saab luua ka paremad võimalused sportimisharrastuseks. Selleks tahame tõsta noorte ujumise algõpetuse taset, et parandada noorte ujumisoskust.

Toetame ka nüüdisaegse mootorispordikeskuse rajamist Saaremaale.

Lisaks eelpoolmainitule rõhutame Keskerakonna Saaremaa valimisprogrammis teisi erakonna eesmärke ja lubadusi nii ettevõtluse ja riigireformi kui ka noorte teemadel. Kõik need ja paljud muud eesmärgid on kajastatud ka Eesti Keskerakonna 2017. aasta valimisplatvormis.

Eelolevatel valimistel osalen erakonna esinumbrina Saaremaal. Nii Riigikogus kui ka Keskerakonna fraktsioonis olen alati tervitanud Eesti eri piirkondadest Toompeale tööle tulnud saadikuid. Leian, et igaüks neist toob kaasa isiklikke kogemusi ja elutarkust oma piirkonnast, mis riigi ees seisvate ülesannete lahendamisel on igati abiks. Miks siis viltu vaadata vastupidisele tendentsile? Spordis pole ma kuulnud nurinat, kui mõne kohaliku meeskonna ridades mängib kõrvalmaakonnast pärit sportlane või koguni mõne teise riigi kodanik. Kuna tema mängutase on üldjuhul kõrge, tõuseb ka kodukoha meeskonna edukus.

Minu käest on nii mõnigi küsinud, et miks ma ei kandideeri vallavolikogu esimeheks. Ka jalgpallis on meeskonna kapteniks tihtipeale keskmängija, mitte väravavaht. Nii olengi otsustanud valimistel valituks osutudes olla vallavolikogu liikmena eelkõige meeskonnamängija.

Hea valija, otsusta ja anna oma hääl inimesele, keda usaldada järgmisel neljal aastal enda kodukoha elu korraldama. Mitte niivõrd sportlikust hasardist, vaid soovist ühtseks ühineva Saaremaa käekäiku aktiivselt suunata ja mõjutada. Iga algus on kergem, kui kaasalööjaid on rohkem.

Teised lubavad, meie teeme!

ENN EESMAA,

Riigikogu aseesimees,

Keskerakonna 2017. aasta kohaliku omavalitsuse volikogu valimiste esinumber Saaremaal

