Taavi Aas: Keskerakonna positsioon on väga tugev

Möödunud nädalavahetusel toimus Paides arvamusfestival, kus peeti ka Tallinna linnapeakandidaatide debatti. Miks teid seal osalemas polnud?

Põhjus on väga lihtne: samal ajal nimelt toimusid Tallinna Linnavalitsuse suvepäevad, kus osalemine oli minu kalendrisse märgitud juba pool aastat või rohkemgi tagasi. Oma töötajatest tuleb lugu pidada, ning seetõttu ei tulnud neile äraütlemine kõne allagi. Muide, väga meeleolukas üritus oli, ning ma usun, et kõik osalised jäid rahule. Mis puudutab debatte, siis vahetult enne valimisi tuleb neid igast kanalist, küll ma jõuan osaleda.

Mitmed Paides debatti kommenteerinud inimesed märkisid, et puudu oli ainus kandidaat, kel on ka päriselt võimalik linnapeaks saada…

See on nüüd küll tore kompliment (muigab – Toim.). Aga selle, kes pealinna järgmised neli aastat juhib, otsustavad siiski tallinlased valimistel oma hääle andes. Keskerakonna meeskonnal on muidugi kõigi teiste ees väga tugev positsioon. Meil on ette näidata see, mida oleme ära teinud, teiste osaks jääb vaid lubamine.

Mõistan, et pikite osavalt jutu sisse Keskerakonna kohalike valimiste loosungi “Teised lubavad, meie teeme”?

Tallinna kontekstis pole see sugugi pelgalt loosung, vaid reaalse olukorra kirjeldus. Oleme pealinna juhtinud absoluutse häälteenamusega neli valimisperioodi järjest ja selle aja jooksul on tehtud suuri asju. Munitsipaalehitusest tasuta ühistranspordini. Tallinn on selge suunanäitaja kogu riigis, ning siin pole midagi häbeneda – loevad reaalsed teod ja inimeste heaolu. Siin on täna palju parem elada kui nelja aasta eest. Ja nelja aasta pärast palju parem kui täna.

Rääkides valimislubadustest, sotside linnapeakandidaat Rainer Vakra teatas mõni aeg tagasi, et Tallinn juba tantsib tema pilli järgi: pruukis tal vaid tasuta lasteaiatoitu lubada, kui keskerakondlik linnavalitsus seda juba tegema jookseb.

Mis ma oskan öelda? Eks viinamarjad ole hapud… Oleme linnavalitsuses lasteaedade ning koolide toitlustamise küsimust vaaginud rohkemgi kui aasta. Esialgu langetasime otsuse, et laiendame tasuta koolitoidu pakkumise ka gümnaasiumiõpilastele — oleme seda varasemalt lubanud ning oli aeg lubadus teoks teha. Linna finantsseis ja eelarve prognoos lubas aga teha ka otsuse lasteaias tasuta toidu pakkumiseks juba selle aasta 1. septembrist.

Seega raha jagub, et kõiki oma lubadusi teoks teha?

Tuletan meelde, et rahvusvahelised krediidiagentuurid Fitch ja Moodys on mõlemad hiljuti Tallinna reitingut tõstnud. See näitab, et Tallinna rahaasjad on korras ning kõik sissetulekud ja väljaminekud planeeritakse hoolikalt. Eks see ongi peamine erinevus poliitilistest oponentidest: nemad võivad lubada taeva ja maa kokku, meie aga teame, millega linn saab hakkama ning millega mitte. Just seepärast oleme ka valimistele vastu läinud tegevuskavaga, mida on reaalselt võimalik teostada.

Käisite oma meeskonnaga pealinna valimisplatvormi – või siis tegevuskava – välja üsna vara, juba mai lõpus. See oli märksa varem kui teised erakonnad. Millest selline otsus?

Sest me saime oma tegevuskava siis parajasti valmis! (Naerab – Toim.) Me tegime Tallinna tegevuskavaga tööd üsna pikalt, ning head ja väga head mõtted käisid läbi tiheda sõela. Osa kirjapandud punktidest tulenevad praktilisest vajadusest asjad korda saada või ära teha. Teised punktid on uued eesmärgid, mille poole püüelda.

Näiteks?

Näiteks mere äärt mööda kulgev promenaad Piritalt Haaberstini, mille ääres korraldada rahvusvaheline Tallinna maraton.

EKRE lubab oma programmis muuseas ka promenaadi ehitada…

Tõesti? Nojah, nemad lubavad, aga meie teeme!

Mida veel sellest tegevuskavast välja tooksite?

Peatänava projekti, mida on kaua läbi mõeldud ning mis nüüd on teostusele lähedale jõudmas. See muudab linnasüdame euroopalikuks ja kaasaegseks jalakäijate alaks. Tallinn saab Pärnu maanteele uue peatänava Vabaduse väljakust kuni Hobujaamani. See on mõeldud eelkõige jalakäijatele ja ühistranspordile ning ühendab renoveeritud Tammsaare pargi Vanalinnaga. Peatänav kannab endas ka linna merele avamise ideed. Tallinna kui merelinna puhul teisiti ei saagi.

Kui juba jutt mere ääres kulgevatele teedele läks, siis milline on seis Reidi teega?

Seis on selline, et tallinlased ootavad selle valmimist. Hiljuti lõppes uuring, mis näitas, et 54 protsenti pealinlastest toetab täielikult või pigem toetab Reidi tee ehitamist linnavalitsuse pakutud kujul. Kusjuures, küsitlusest selgus, et mida rohkem infot projekti kohta inimestel on, seda rohkem seda ka toetatakse.

Ehitusega alustamine sõltub hetkel sellest, kui kiirelt jõuab halduskohus teha otsuse kaebuse kohta, mis on esitatud. Lubatud on, et sügiseks, aga eks ole näha. Meie oleme igal juhul kohe valmis tööde kallale asuma.

Tallinna kohal kõrgub juba praegu palju kraanasid ning teerullid mürisevad täiel võimsusel. Kui palju linn hetkel ehitab?

Palju, tõesti väga palju objekte on hetkel töös. Teedeehituses alates Haabersti ristmikust ja lõpetades kvartalisiseste teedega. Sügiseks peab valmis saama ka Õpetajate Kodu, ridamisi koole ning lasteaedasid tuleb remondist. Ehitame ka täiesti uusi lasteaedu. Mustamäe linnaosa saab uue tervisekeskuse-polikliiniku.

Korrastatakse rohealasid, kõigis linnaosades tuleb juurde pinke ja prügikaste. Väga oluline objekt on Tammsaare park, mille rekonstrueerimine kestab koguni kaks aastat ning sellest saab tõeliselt väärikas ja kaunis koht linnas. Loomulikult on ka veel väga palju väiksemaid investeeringuid.

Mida arvata aga üha uutest kortermajadest, mis Tallinnasse kerkivad? Kas inimesi mahub veel linna juurde?

Muidugi! Oleme iga uue tallinlase üle väga õnnelikud. Nagu juba rääkisime, on Tallinn suunanäitajaks, ning see, et siia tahetakse tulla, peegeldub ka ehitusturul. Kui on nõudlust, siis järelikult tuleb ka ehitada. Samas toimub osaliselt ka teistpidi liikumine: Tallinnast kolitakse elama lähivaldadesse, kus maa ja kinnisvara hinnad on odavamad ning võimaldavad sama raha eest suuremat elamist. Tööl jäävad need inimesed enamasti aga ikka pealinna käima.

Kuidas on teie endaga: nädala sees viibite küll Tallinnas, kuid tegelikult olete perega juba 1993. aastast elanud Põltsamaal?

Ma siiski ei ole nõus, et see on pelgalt Tallinnas viibimine, sest veedan oluliselt rohkem aega pealinnas kui Põltsamaal.

Alates Tallinna abilinnapea ametisse asumisest on kujunenud nii, et vaid nädalavahetused ja puhkused saan Põltsamaal veeta. See ei ole kuidagi mõeldud kurtmisena, olen ise selle valiku teinud ning sellega rahul. Väga paljudel tallinlastel on maakodu kusagil Eestis, ja nii ka minul.

Kui palju aega on võimalik linnapea kohuste täitmise kõrvalt valimiskampaaniasse panustada?

Eks sellele kulub iga vaba hetk, mis vähegi tekib. Peamiselt mõistagi õhtupoolikud ja mida valimistele lähemal, seda rohkem ka nädalavahetustel. Kui oled otsustanud kandideerida ja lähed valijatelt mandaati küsima, siis pead ka kampaaniat tegema. Muide, Mustamäel on mul olnud tallinlastega väga meeldivaid kohtumisi ja huvitavaid vestlusi. Kampaaniata oleks jäänud need kõik olemata.

Küsis INDREK VEISERIK

[fotoallkiri] TEEB JA JÕUAB: Taavi Aasa sõnul on Tallinn selge suunanäitaja kogu riigis, ning meie pealinnas pole midagi häbeneda - loevad reaalsed teod ja inimeste heaolu. Tallinnas on täna palju parem elada kui nelja aasta eest. Ja nelja aasta pärast on palju parem kui täna.

INDREK VEISERIK, 16. august 2017

Viimati muudetud: 16.08.2017

Jaga

|