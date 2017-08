„Litsid mehed need EKRE omad!“

Püha kolmainus, kuhu kuuluvad Isa, Poeg ja endine Saue linnaisa Henn Põlluaas, on asunud vihaselt võitlema Keskerakonna vastu. Valitud on kindel strateegia. Sotsidele ja Keskerakonnale vastandudes tahavad Helmed kohalikes omavalitsustes võimule pääseda.

EKRE on sõjakas ja populistlik. Lubavad lausa tulistama hakata. Ja avaldavad Moosese kombel oma kümme käsku. Muide, sellise agressiivse retoorikaga tulid aastaid tagasi välja ka „Perussuomalaiset”. Kuid mis neist on saanud tänaseks pärast võimulolemist?

Nüüdse valimiskampaania ajal on EKRE hakanud suisa raha kerjama. Erinevatele Eestimaa inimestele postitatud kirjas annab Mart Helme teada: „Oleme tänulikud iga annetuse eest. Erinevalt kartellierakondadest saame oma annetused just paljude väikeste summade liitmisel, mitte üksikute suurärimeeste toetusena. Ehk on Teil võimalik teha annetus 5 euro või 10 euro ulatuses? Võib-olla võimaldab Teie rahaline olukord aga 25 euro, 50 euro või isegi suurema summa annetamist? Me oleme väga tänulikud iga toetuse eest!”