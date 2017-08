Pihl, Aeg ja Sinisalu

16. august 2017

Aga Eesti on igal juhul sellepoolest huvitav riik, et mõlemad endised KAPO juhid on parteistunud.

Jüri Pihl oli KAPO juht 1991–2003, seejärel kaks aastat riigi peaprokurör ja justiitsministeeriumi kantsler. Sotsiaaldemokraatlikku Erakonda astus ta 1. aprillil 2007 ja sai SDE siseministriks Andrus Ansipi valitsuses. Tõusis SDE esimeheks märtsis 2009, aga töölepinguseaduse-tüli viis juba mais erakonna valitsusest. Pihli viimaseid kõrgeid ameteid poliitikuna oli Tallinna abilinnapea 2009–2010. KOV valimistel osales Pihl kaks korda Tallinnas: 2009. aastal sai 2278 häält ja pääses volikogusse, 2013. aastal kogus Piritalt 198 häält. Erakonnast lahkus Pihl 12. veebruaril 2015. Praegu juhib ta Pirita halduskogu.

Raivo Aeg oli KAPO juht 2008–2013, erakonda IRL astus ta novembris 2014 ja järgmise aasta märtsivalimistel sai IRL-i nimekirjas Harjumaal 2001 häält ning Riigikogu mandaadi.

Eesti suurimaks poliitiliseks protsessiks oli maadevahetuse-afäär, mille alustas reformikas Heiki Kranich, aga süüdi mõisteti Rahvaliidu esimees Villu Reiljan.

Maadevahetuse süüdistuse pani kokku Margus Kurm, kes oli Ken-Marti Vaheri justiitsministeeriumis asekantsler (2003–2005), seejärel riigiprokurör ja sai justiitsminister Rein Langi otsusega 1. juulil 2010 riigi peaprokuröriks.

Praegu on peaprokuröriks Lavly Perling, kes 2007. sügisel võttis üle kogu Kurmi osakonna töö, erandiks oli maadevahetus, millega Kurm ise süvitsi tegeles. Margus Kurm oli Ken-Marti Vaheri poliitiline nõunik siseministeeriumis juulist 2012. Arvati, et just temast saab järgmine KAPO või Keskkriminaalpolitsei juht. KAPO juhiks sai üsna ootamatult aga hoopis Arnold Sinisalu.

Nüüd on Margus Kurm Euroopa Kontrollikoja liikme Juhan Partsi kabineti atašee, selle staabiülem on Ken-Marti Vaher. Mõlema ametiaeg algas 1. juunist 2017 ja kestab Partsi volituste lõpuni 31. detsembril 2022.

Kesknädal esitas käesoleva kirjelduse selleks, et informeerida lugejat ja tuua välja nende inimeste nimed, kes on aastakümnete jooksul vastutanud Eesti julgeoleku eest. Needsamad inimesed vastutavad kas otse või kaudselt ka selle eest, et käimasolev Edgar Savisaare kohtuprotsess oleks õiglane.

