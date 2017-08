Haldusreformil okkaline tee

Praegu ongi mitmed vallad pöördunud kohtusse kaitsmaks oma õigusi juhtida valda nii nagu on toimunud seni. See on sealse rahva enamuse soov.

Hiiu maavanem Riho Rahuoja on veendunud, et Hiiumaa vald tuleb, ja pakub vallavolikogu koosseisu 23 liiget. Teatud mõttes on selline pakkumine ennatlik, sest Pühalepa ja Emmaste vald pöördusid kohtusse, kuna enamik nende valdade rahvast on Hiiumaa vallaga sundliitmise vastu.