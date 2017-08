Tehtud: Lasnamäe sauna külastab üle 2000 inimese kuus

JAANUS RIIBE, 09. august 2017

Sauna vajalikkus pandi kirja ajal, mil kogusime inimestelt mõtteid eelmisesse Lasnamäe positiivsesse programmi. Inimesed said öelda, mida nad tahavad linnaosas näha ja mis peaks saama tehtud. Ühe ideena käidi välja asjaolu, et linnaosa territooriumil puudus kaasaegne avalik saunakompleks.

Idee arvati programmi „Positiivne Tallinn 2014–2018“. Linnajuhid võtsid inimeste arvamust kuulda, ja juba 2015. aasta veebruaris uus saun avati. Varem oli linnavolikogu võtnud vastu toetava otsuse „Tallinna linna munitsipaalsaunade programmi“ kohta. Üleüldse avati esimene avalik saun Tallinnas juba 1310. aastal.

Lasnamäe saun on oluline ka Pae pargis tervisesporti harrastajatele, kes said korralikud pesemisvõimalused. Kusjuures saunas on ette nähtud ka võimalused liikumispuuetega inimestele. Kes sauna ei taha, siis neile on avatud tunnidušš. Kogu saunakompleks on adapteeritud piiratud liikumisvõimega inimestele – see tähendab avaraid sissepääse riietus-, tualett- ja saunaruumidesse.

Kompleksi katuse all on eraldi meeste- ja naistesaun ning tunnidušš. Pärast korralikku leili avaneb suurepärane võimalus minna mugavate istepinkidega varustatud suletud väliterrassile, kuhu pääseb otse pesemisruumist – tõeliselt õige koht, kus lasta kehal lõõgastuda ja hingata värsket õhku. Pesemisruum on varustatud duššide, istepinkide ja veekraanidega. Karastatud inimestele on aga võimalik pakkuda ekstreemdušši. Saunaruumide põrandad on mõnusalt soojad ning ei teki ohtu, et saunakülastajad võiksid külmetuda. Rõivaid saab iga saunaline hoida omaette riietuskapis.

2017. aasta suvel läbis saun uuenduskuuri. Remondi käigus teostati leiliruumi remont, uuendati istekohad ja pingid, paigaldati uus ripplagi ja teostati pisivärskendus kogu hoones.

Lasnamäe saun aadressil Pae tn 19/2 on avatud esmaspäevast neljapäevani 11.00–21.00 ja reedest pühapäevani 10.00–22.00.

Nüüd on koostatud juba järgmine Positiivne programm. Lasnamäe sauna näide kinnitab, et Keskerakond mitte ainult ei luba, vaid ka teeb. See tähendab, et meie viime ellu elanike soovid ja ideed!

Jaanus Riibe, Keskerakonna Lasnamäe piirkonna juhatuse liige

Fotol: Lasnamäe sauna sünnipäev 2017

Viimati muudetud: 09.08.2017

