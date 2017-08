Vajame objektiivset ajalookontseptsiooni

HANS PALKMAN, 09. august 2017

Meiegi 100-aastaseks saava Eesti Vabariigi järjepidevus osutub tinglikuks. Sellest leiab neli Eesti riiki: 1) EW (1918–1934); 2) K. Pätsi autokraatia (1934–1940); 3) ENSV (1940–1990); 4) Eesti Vabariik (alates 1990). (ENSV on selles reas seetõttu, et 50 aastat ei saa 100-aastasest ajaloost hoobilt läbi kriipsutada!)

Praeguse, jämedate traagelniitidega ja poliitilist lähiajalugu lakeeriva kontseptsiooni kokkupanijad on ilmselt Mart Laar ja teised nn isamaalased. Võib-olla emotsionaalsetel põhjustel, vahest ka Magnus Ilmjärve suuruurimusele „Hääletu alistumine“ osaks saanud peksu tõttu, meie tõsiajaloolased (nt T. Karjahärm, K. Arjakas) nagu kardaksid ühe mütsi all tegutseda. Kuhu on takerdunud mitmed suured ajalookäsitlused, mille tulekule kunagi on viidatud?