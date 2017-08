Filmimees Valeri Blinov 70

09. august 2017

Ta on ligi 40 dokumentaalfilmi autor. Blinovi portreefilmidest on tuntumad skulptor Mati Karminist kõnelev "Koguja" ning kuulsa joonisfilmide autori Avo Paistiku lugu "Avo". Tema filmograafias on enam kui paarkümmend mängufilmi, kus ta on olnud operaator-lavastaja ("31. osakonna hukk", "Näkimadalad", "Sügis"). Valeri Blinovi vändatud filmidest on enimhinnatud režissöör Pjotr Todorovski film "Sõjavälja romaan" (1983).