Hea keskerakondlane!

5 põhjust, miks liituda Tallinna tänavakampaania meeskonnaga:

1. Panusta Keskerakonda

Keskerakond on praegu vanim ja suurim erakond Eestis! Meie ridadesse kuulub hetkel üle 14 500 Eesti Vabariigi kodaniku. Oleme saavutanud Tallinna Linnavolikogus absoluutse enamuse neljadel järjestikustel valimistel – 2002., 2005., 2009. ja 2013. aastal. Meil on väga tugev nimekiri ja parim linnapeakandidaat – Taavi Aas, kes on Rahvusringhäälingu uudistetoimetuse tellitud Turu-uuringute AS-i küsitluse kohaselt ka Tallinnas populaarseim linnapeakandidaat. Küsitlused näitavad, et üle poole valimiseelistusega Tallinna elanikest toetavad just Keskerakonda!

2. Kujunda Tallinna tulevikku

Meie eesmärk on, et Tallinnas oleks kõigil hea elada. Nii noortel kui ka eakatel, nii eestlastel ja venelastel kui ka teiste rahvuste esindajatel. Me töötame kõigi linlaste huvides. Tallinlased on linna arenguga rahul. Me jätkame oma poliitilisi suundi. Tasuta ühistransport, munitsipaalehitus ja pensionilisa peavad säilima. Panustades tänavakampaaniasse annad oma toetuse selleks, et Keskerakond saaks jätkata Tallinna juhtimist. Iga hääl ja igaühe panus on oluline - sellest sõltub meie tulemus valimistel.

3. Pane end proovile

Tänavakampaania on suurepärane võimalus end proovile panna. Sellega arendad oma vestlusoskust, suhtlemist ja argumenteerimist. Õpid hästi tundma meie Tallinna valimisplatvormi ja saad uusi teadmisi.

4. Saa uusi sõpru ja häid mälestusi

Meie meeskonnast leiad endale uusi tuttavaid ja sõpru. Kes teab, kui palju see Sinu elu muuta võib? Panustada saad just nii palju ja sellistel kellaaegadel, mis Sulle endale sobivad. Meie jaoks on oluline, et see aeg jääks meelde kui vahva, arendav ja huvitav. Aastaid hiljem on tore meenutada :)

5. Võimalus silma paista ja tunnustust saada

Keskerakonna juhtkond hindab kõrgelt kõiki, kes meie tänavakampaaniasse panustavad. Kui oled tubli, töökas ja tark, on see Sinu võimalus silma paista!

Julia Timerbulatova, Tallinna tänavakampaania üldvastutaja

Julia.Timerbulatova@gmail.com

+372 5305 9442

Viimati muudetud: 09.08.2017

