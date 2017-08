Teod ja sõnavaht

Võib uskuda, et mõne opositsioonipoliitiku soov uusi ideid välja pakkuda on siiras, ent pika ajalooga kaksiklinna mõttega, otsekui värskega, välja tulekul ei päästa isegi hyperloop’i mängutoomine. Plagiaat jääb plagiaadiks, samuti nagu mõne poliitiku visklemine Astangu prügirindelt Haabersti remmelgakaitsjate laagrisse ei jäta linnapeakandidaadist tõsiseltvõetavat muljet.

Muidugi võib mõista, et linnaprobleemidest eemal olles pole lihtne millegi originaalsega välja tulla. Ent kui ideed otsas, võiks pisut pausi pidada ja kuulata, mida räägivad asjatundjad, kes hetkel Tallinna elu suunavad. Igatahes oleks see kasulikum, kui lapsikusi pildudes kõva meest mängida, endal kivistunud nägu ees.

Keskerakond suhtleb tegude keeles

Samal ajal, kui mõned opositsioonipoliitikud mässivad end üha enam ebakompetentsete avalduste võrku, on Keskerakonna linnapeakandidaat Taavi Aas jäänud rahulikuks, vahel tundub, et isegi tagasihoidlikuks. Muidugi soosib teda eelis, mille annavad omavalitsust edukalt juhtiva tegevlinnapea positsioon ning tugevad majandusteadmised, kuid põhierinevus teistest linnapeakandidaatidest seisneb siiski vastutustundes ja eesmärgile pühendumises.

Aas näeb tervikpilti, mõistab, kuidas sihile jõuda, ning see välistabki tema puhul negatiivse lahmimise. Tallinna linnavalitsuse tegevuses väljendub kõige selgemalt erakonna juhtlausung „Teised räägivad, meie teeme!“. Aga teha on Tallinnas üha rohkem, sest viimaste aastate areng kogub kiirust.

Ühtlane areng

Kahjuks kulges Eesti riigi ja Tallinna areng pikki aastaid vastassuunaliselt. Kui pealinna elanikkond kasvas ning inimeste heaolu paranes, siis mujal Eestis pakiti kohvreid ning lahkuti parema otsinguil nii Tallinna kui ka raja taha. Kentsakas on kuulda praeguste opositsioonipoliitikute kurtmist, et Tallinn on oma parema elujärjega meelitanud inimesi siia elama ning jätnud maal külad tühjaks. Veelgi arulagedam on, et riigi majanduslikult raskesse seisu viinud

Reformierakonda esindav Kristen Michal kujutab tõemeeli ette, nagu peaksid tallinlased soovima, et ka siin viidaks ellu poliitikat, mille tulemusel sajad tuhanded eestlased on kodudest lahkunud ning kelle asendamiseks soovitatakse meil avada riik valimatule migratsioonile. Tallinlased on rahul tasuta ühistranspordiga, plaanidega muuta linnasüda uue peatänava ja Reidi tee projekti abil inimsõbralikumaks, luua linnaosadesse parem taristu, jne.

Oleme uhked selle üle, et Tallinnal on oma arenguperspektiiv, kuigi opositsioonipoliitikud väidavad vastupidist. Faktid kõnelevad muud. Tallinn on üks väheseid Euroopa pealinnu, kus ei täheldata getostumist. Tänu linnavalitsuse suunatud tasakaalustatud arengule on tihendatud endiste nn magalapiirkondade taristuid, tuues sinna kaubandust ja teenindust ning, mis peamine, luues kodulähedasi töökohti. Lasnamäe trammi teemal jauravad opositsioonipoliitikud ei mõista, et Lasnamäe pole enam ammu mujal asuvates suurettevõtetes töötavate inimeste magala, vaid täiesti iseseisvalt funktsioneeriv ja tuhandeid kohapealseid töökohti pakkuv linnakeskkond, kus aegunud logistilisi lahendusi juba ammu enam taga ei nuteta.

Sama võib öelda ka teiste „mägede“, samuti Põhja-Tallinna kohta. Jätkunud on Kristiine, Pirita ja Nõmme areng kvaliteetset elukeskkonda pakkuvate roheasumitena. Tallinnast on kadunud asotsiaalsust tootvad heitunute piirkonnad. Tänu läbimõeldud elamu- ja tööhõivepoliitikale on taandumas kunagiste Kopli liinide sünge tegelikkus, eliitrajooniks on muutunud Kalamaja, uue hingamise on saanud Lasnamäe kaugeimadki mikroasumid – need muutused kõnelevad enda eest.

Muinaslugusid ei usuta

Opositsioonipoliitikute äpardunud katsed panna valijad tegelikkust moonutavate muinaslugude abil enda poolt hääletama, pole jätkusuutlikud. Neil jääb üle otsustada, kas oma suhtumist muuta ning loobuda lahmivatest ja halvustavatest sõnavõttudest, või siis spekuleerida jätkuvalt protestihäältega ning mõista ennast juba ette valusale läbikukkumisele, sest valijate põhiosa oskab oma peaga mõelda ja järeldusi teha.

Oktoobrikuiste valimiste eel on huvitav jälgida, kuivõrd diametraalselt erinevad Keskerakonna ning vastanduvate opositsioonijõudude strateegiad – ühelt poolt tõsine ja keskendunud töö, teisalt tige ja arrogantne sõnavaht. Tallinlasi ei tohi alahinnata. Nad ei usu enam muinaslugusid kurjast hundist ega tänavail amokki jooksvatest ninasarvikutest, kellega opositsioonipoliitikud neid hirmutavad.

TIIA-LIIS JÜRGENSON,

Tallinna Nõmme linnaosa vanem

[fotoallkiri] PEALINNA EDULUGU: Kui Tallinna elanikkond kasvas ning inimeste heaolu paranes, siis mujal Eestis pakiti kohvreid ning lahkuti parema otsinguil nii Tallinnasse kui ka raja taha. Fotol Nõmme turg. Facebook

Viimati muudetud: 09.08.2017

09. august 2017