Lennukate mõtetega omavalitsusjuht vallast, kus asub Lennundusmuuseum

„Haaslava, Mäksa ja Võnnu vald ühinevad haldusreformi käigus Kastre vallaks ning vallakeskus tuleb tänasesse vallamajja. Igal ametnikul peab olema korralik ja kaasaegne töökoht. Selleks suurendamegi kontoripindu,“ rääkis tänane Haaslava vallavanem Priit Lomp. Tema arvates hakkab uuenduskuuris olevas vallamajas tööle ligi paarkümmend inimest. Lõpliku arvu otsustab moodustatav vallavolikogu. Mäksa ja Võndu rajatakse teeninduskeskused.

Priit Lomp on lõpetanud Tartus Mart Reiniku Gümnaasiumi, õppinud Tartu Ülikoolis sotsioloogiat, sotsiaaltööd ja sotsiaalpoliitikat. Ta on olnud ka Tartu Ülikooli Üliõpilaskonna SA juhataja. Haaslava vallavalitsuses oli ta aastail 2008–2009 majandusnõunik, alates 2009. aastast töötab vallavanemana.

Põgusalt rääksime lähenevast vallamaja juubelist. Lomp märkis, et vallamaja väärikaks sünnipäevaks kutsutakse pidulikule koosviibimisele taasiseseisvunud Eesti erinevatel aegadel valitud Haaslava vallavolikogu liikmed.

Priit Lomp rääkis omavalitsuselu käekäigust „Kui selles valdkonnas tööd alustasin, kulges elu vallas lühikest aega üsna normaalsetes rööbastes. Siis tuli majanduskriis ja olukord muutus keeruliseks. Haaslava vald sai Tartumaal ühe suurema kukkumise ja tagasilöögi osaliseks. Pärast „masu“ hakkas riigil paremini minema. Paraku pole omavalitsustele veel kunagised head ajad tagasi tulnud.“

Valitsuse rahanduspoliitika kui optimismi allikas

Lomp märkis, et tänase valitsuse otsus omavalitsuste tulubaasi suurendada toob lisaraha tulumaksude näol ja ka läbi tasandusfondi. „Valitsuse omavalitsuspoliitika annab teatud annuse optimismi. Üht-teist saab paikkonna elanike heaks ära teha. Oluline on ka valikuvabadus raha kasutamisel. See näitab, et kohalikku rahvast on hakatud rohkem usaldama. Raha, mis praegu tagasi saame, ei kata siiski ära seda protsenti, mis omavalitsustelt 2009. aastal ära võeti.“

Kuidas koalitsioonipartnerid arvestavad Sotsiaaldemokraatliku Erakonna põhimõtetega? – sai küsitud Priit Lombilt, kes ise selle erakonna liige ja kuulub ka erakonna juhatusse.

„Meie seisukohti on koalitsioonilepingus ikka silmas peetud. Julgen öelda, et meie erakond on nii sõnades kui ka tegudes püüdnud kõige paremini võidelda regioonide heaolu eest. Sotsid on võidelnud omavalitsuste valdkonnas selle eest, et raha ei pandaks mitte ainult tulumaksubaasi taastamisse, vaid ka tasandusfondi. Keskerakonna rahandus-, majandus- ja sotsiaalpoliitika tulemusi on tänaseks kõige paremini tunda Tallinnas, kus erakond ka pikka aega võimul olnud. Isamaa ja Res Publica Liidult ootaks, et omavalitsuspoliitikas ei piirdutuks vaid loosungitega.“

Õpilaste arv kasvas

Haaslava valla tänavusest 3,5 miljoni eurosest eelarvest kulub investeeringuteks 1,5 miljonit eurot. „Suurimad summad investeerime praegu vallamajast 4,5 kilomeetri kaugusel paiknevas Päkaste külas asuva Sillaotsa kooli juurdeehituse rajamiseks. 2009. aastal õppis selles põhikoolis 61, praegu aga 160 õpilast. Õpilaste arv on tõusnud kahe ja poole kordselt,“ räägib vallavanem.

See on ju lausa ime! „Inimesed on hakanud meie valda rohkem usaldama. Mitmedki, kes töötavad Tartus, on kodu rajanud meie valda. Töökohtade arv on suurenenud ka paikkonna väikeettevõtetes,“ räägib Priit Lomp, kes oma perega Haaslava valda kodu rajanud. Koduvallas resideeruval omavalitsusjuhil endalgi on toonekurg külas käinud – praegu on ta ühe tütre isa.

Meeskoor ja võimalused mehisteks harrastusteks

Lomp rääkis sellestki, kuidas lapsed kooli jõuavad: „Pooled sõidavad sinna vallabussiga, pooled liinibussiga. Mõned ka lapsevanemate autodega. Need, kes koolimajale kõige lähemal elavad, lähevad jala.“

Haaslava valla väärtustest ja tuntuseallikatest nimetas Priit Lomp esimesena 1923. aastal loodud ja tänini jõudsalt tegutsevat Haaslava meeskoori. Roiu läheduses asuvat Vooremäe tervisespordikeskust külastab inimesi lähemalt ja kaugemalt. Siin käiakse suusatamas, jooksmas, jalgrattaga sõitma, kepikõndi tegemas ja harrastatakse teisigi spordialasid.

2012. aastal avatud Lage krossirada on nimetatud Eesti moodsaimaks motospordikeskuseks. Veskiorus paiknevas Eesti Lennundusmuuseumis (rajaja ja eestvedaja Mati Meos) eksponeeritakse lennukeid ja teisi lennumasinaid erinevatest aegadest ja tüüpidest, märkis omavalitsusjuht, kes on kuulunud ka AS Tallinna Lennujaam nõukogusse.

„Kui oleme ühinenud Kastre vallaks, muutub kindlasti oluliseks loodusturismiobjektiks Emajõe Suursoo,“ märkis Lomp.

Laulev vallavanem

Priit Lomp on lõpetanud muusikakooli laulu erialal ja osalenud edukalt mitmel konkursil. Kui omavalitsuse tööst ja pere kõrvalt vaba aega üle jääb, laulab ta Haaslava meeskooris ja ka mitmes ansamblis. Koos sõpradega käib ta aeg-ajalt mõnelgi sündmusel muusikalist meelelahutust loomas.

Mõnegi Priit Lombi esitatud laulu leiab Youtube’ist. Üks neist kannab pealkirja „Hotel California“. Mine tea, kui Haaslava vald koos sellega liituvate omavalitsustega edasi areneb, ehk ehitakse siis California hotell ka sellesse paika?

