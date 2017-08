Krüptovaluuta bitcoin karussell

Juuli lõpul pidas Kreeka politsei kinni USA poolt taga otsitava rahapesus kahtlustatava venelase, kes pesi bitcoine vähemalt nelja miljardi dollari ulatuses.

Mees on süüdistuste kohaselt tegelnud bitcoine kasutades rahapesuga juba 2011. aastast. Tema puhul viidatakse kuritegelikule organisatsioonile, mis omab ja juhib üht maailma suurimat küberkuritegude veebilehte.

Bitcoini endine juht Mark Karpeles ei tunnistanud eelmisel kuul Jaapani kohtus end süüdi kelmuses ja andmete võltsimises. Tema juhitud ettevõte Mt.Gox kaotas 2014. aastal enam kui 850 000 kasutaja andmed, mille väärtus ulatus toona 350 miljoni euroni. Andmed olevat langenud küberrünnaku ohvriks.

Maikuus leidis aset ulatuslik küberrünnak, mis tabas enam kui 150 riigis sadu tuhandeid arvuteid ja mida on nimetatud kõigi aegade ulatuslikemaks. Rünnak kasutas ära Microsofti vanemate operatsioonisüsteemide teadaolevaid nõrku kohti. Lunaraha nõuti bitcoinides. Pärast seda kerkis krüptoraha väärtus rekordilise 2000 dollarini ning praeguseks on see üle 2500 dollari.

Eelmisel aastal rünnati ilmselt Põhja-Korea suunalt oma lõunanaabrite 10 miljoni kasutajaga internetipoodi, mille käigus nõudsid häkkerid ohvritelt kokku kolm miljonit dollarit … bitcoinides.

Raske tuvastada

Miks küsitakse lunaraha bitcoinides? Aga sellepärast, et selle saajat on raske tuvastada. Põhimõtteliselt on see konto anonüümne. Senini, kuni virtuaalraha omanik ei hakka reaalset raha välja võtma.

Eelmisel nädalal tuli uudis, et maailma esimene ja populaarseim krüptovaluuta jagunes kaheks. Bitcoinist hargnes erimeelsuste tõttu välja uus valuuta – bitcoin cash. Jagunemine toimus juba aastaid arutatud probleemi tõttu, kuidas tõsta bitcoini võimalike tehingute arvu kõrgemaks kui süsteem hetkel lubab. Selleks, et bitcoinist saaks lihtne globaalselt kasutatav maksevahend, mida igaüks saab kasutada, peab see arenema. Praeguse arengu suund ei meeldinud aga ühele kogukonnale, ja lahenduseks loodi uus valuuta, mis kasutab sarnast tarkvara.

Bitcoini süsteem lubab hetkel teha seitse tehingut sekundis, mis võrreldes Visa 2000 tehinguga sekundis, on väga vähe. Kasutajate kasvuga on bitcoinidega tehtud tehingute kinnitamine veninud ajaliselt väga pikaks. Sellest, kuidas tehingute arvu suurendada, tulid just need lahkarvamused, mis virtuaalraha toetajaid eralduma sundis.

Hargnevad miljardid

Eesti krüptorahaliidu juhatuse liige Asse Sauga ütles 2. augusti Postimehes, et bitcoini hargnemise mõju võib avalduda laial krüptovaluutaturul ja bitcoinil alles kuude pärast. „Süsteemi stabiliseerumine võtab aega, kuna osapooli ja huvigruppe on palju, ning kindlasti ka tehnoloogiat testitakse (ka rünnatakse) koos reaalse kasutusmassiga.“

2008. aastal turule tulnud bitcoini väärtus jõudis 1000 dollarini esmakordselt 2013. aastal, et siis peagi kukkuda ja pikaks ajaks kõikuma jääda. Tänavuse aasta alguses sai 1000 dollari piir taas ületatud – ja nüüd on siis 2500 käes.

Bitcoini globaalseks turuväärtuseks saab arvutada ümmarguselt 37,4 miljardit dollarit ning see moodustab hetkel 47 protsenti kõigi virtuaalrahade turust. Hiljuti oli see suhtarv veel 80 protsenti, aga mitmed konkurendid on ruttu suutnud oma turuosa kasvatada – teiste hulgas Ethereum, Ripple ja Litecoin.

AIVAR JARNE

Kesknädal

Viimati muudetud: 09.08.2017

09. august 2017