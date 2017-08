Viimsi kesknoorte algatus toob valda lauatennise välilauad

„Viimsis on võimalik lauatennist mängida sisetingimustes noortekeskustes ja Viimsi koolis, kuid välilaudu on ainult üks, Pärnamäe külas, ja seal on tugeva tuule tõttu kehv mängida. Paljudes valdades ja linnades on kohalik omavalitsus lauatennise välilaudu paigaldanud ning need on kujunenud populaarseks. See on suurepärane viis värskes õhus tervislikult ja lõbusalt vaba aega veeta,” põhjendab pöördumise tegemist Viimsi kesknoorte klubi esimees Kea Kruuse.