Savisaar ja Ivanova teevad valimisliidu

09. august 2017

Omaette nimekirjaga valimistele mineva Savisaare sõnul oli selle sammu üks eesmärk panna Keskerakonda rohkem arvestama oma liikmetega, mitte pelgalt parempoolsete poliitiliste jõududega. "Pole vastasseisu Keskerakonnaga ja mingit kättemaksu, Keskerakonnas peab olema konkurentsi," ütles Savisaar neljapäeval koos Ivanovaga antud pressikonverentsil.

Ivanova ütles, et Savisaare-nimeline valimisliit pakub Keskerakonnale sügisestel valimistel Tallinnas tervet konkurentsi. "Peab nentima, et kui Keskerakond läks valitsusse, pakuti ühiskonnale välja poolikuid lahendusi, kuid see pole Keskerakonna stiil," sõnas Ivanova. "Tahame olla toeks Jüri Ratase valitsusele.“

Keskerakonna esimees, peaminister Jüri Ratas ütles, et Keskerakonna tugevus on alati olnud võime ühendada erinevaid inimesi ning pakkuda ideid, mis elu Eestis edasi viivad. Ratas sõnas, et valimiste põhiküsimus ei ole meie jaoks konkurentides ega valimisliitudes. „Valimiste põhiküsimus Tallinnas on see, kas eakate sünnipäevatoetus tõuseb 100 euroni kuus, kas iga laps saab tasuta huviringi, kas tasuta ühistransport kõigile tallinlastele oleks jätkuvalt meie pealinna visiitkaart maailmas, kas Eesti inimesed pääseksid kiiremini arstile, ja nii edasi. Meie eesmärk on, et inimeste elu paraneks järjekindlalt terves Eestis. Selle eest seisab Keskerakond nii meie juhitavas valitsuses ja Tallinna linnas kui ka terves Eestis.“

Keskerakonna juht selgitas, et just Keskerakonna juhitud linnavalitsus on teinud tallinlastele tasuta ühistranspordi, ellu kutsunud munitsipaalelamute ehitamise programmi, korda teinud Vabaduse väljaku, renoveerinud koole ja lasteaedu, pakkunud tuge korteriühistutele, seisnud tasuta toidu eest kõigis munitsipaalharidusasutustes ning veel palju muud. „Valimised Tallinnas tulevad kahtlemata pingelised. Meie läheme neid aga väga selgelt võitma, ning küsima valijatelt linna juhtimiseks samasugust mandaati, mille oleme neljadel järjestikustel valimistel juba saanud.“

Ratas möönis ka, et kuigi Edgar Savisaare nõuandjad ei pea silmas tema parimaid huve ja on andnud talle halba nõu, peame selle otsusega vajadusel leppima. „Edgar Savisaar oli ja on erakonna jaoks oluline persoon ning tema panus Keskerakonna ja kogu Eesti heaks on juba Rahvarinde-aegadest olnud väga suur. Ta on eestimaalasi ühendanud, aidanud seista inimeste huvide eest ning ellu viinud väga palju olulisi asju. Tema valijate ja toetajate huvid on endiselt kõige paremini esindatud Keskerakonna nimekirjas,“ sõnas Ratas.

