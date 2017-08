Valimisliitude buum Tallinnas

02. august 2017

2013. aastal osales kohalikel valimistel Tallinnas neli valimisliitu, kuid volikokku pääsemiseks vajalikku häälte arvu ei saanud nad isegi kõik neljakesi kokku. Kõige edukamaks osutus siis valimisliit Vaba Tallinna Kodanik (VTK), mida toetas veidi üle nelja protsendi valijatest. VTK-st järele jäänud väike tuumik kavatseb tänavu taas sama nime all valimistel osaleda. Juba alanud valimiskampaanias vastanduvad nad sõnades erakondadele, "partokraatiale" ja "patrorgiale", kuid teevad ise samal ajal koostööd vabaerakondlastega. Vabaerakonna programmist on pärit isegi VTK peamine valimislubadus: koostada linnavalitsus "professionaalidest". See kõlab hästi, kuid tähendab sisuliselt lihtsalt seda, et valijatelt tahetakse võtta võimalus valida endale ise linnapea.

Tegemist on Vabaerakonnale tüüpilise käitumisega, mille puhul populistlike loosungite taga peitub sisuliselt antidemokraatlik poliitika.

Vabaerakonnast välja visatud vananev noorpoliitik Jevgeni Krištafovitš üritab luua enda poliitilise karjääri edendamiseks valimisliitu "Tallinn 2037", mis koosneks peamiselt varasema poliitilise kogemuseta noortest.

Krištafovitš ise on püüdnud lüüa poliitikas läbi juba pikemat aega.

2005. aastal kandideeris ta Tallinnas kohalikel valimistel Res Publica nimekirjas, saades vaid 14 häält. Nüüd püüab ta peibutada valijaid lubadustega kärpida veerandi võrra linnaametnike arvu, et hoida kokku maksumaksjate raha, ja ehitada Tallinna metroo, mis läheks maksma 1,5 miljardit eurot. Nende suurte lubaduste ilmne vastuolulisus ja ebarealistlikkus teda nähtavasti ei häiri. Ambitsioonikas tegelane katsub tõmmata endale lihtsalt võimalikult palju tähelepanu, et näida tõsise tegijana, kelle ettepanekuid kommenteerivad ka teised, kuigi mingit sisulist väärtust need ei oma.

Parteilise taustaga valimisliite tuleb teisigi. Tallinna Rohelised said eelmine kord vähem kui pool protsenti häältest ja vaevalt nad nüüdki viieprotsendilise valimiskünnise ületamiseni jõuavad. Kristiina Ojulandi Rahva Ühtsuse Erakond on teatanud, et moodustab valimisliidu Meie Tallinn. Nende põhisõnumiks on vastuseis "Tallinna islamiseerimisele". Eks siis sügisel ole näha, kui oluliseks ja suureks probleemiks tallinlased seda peavad. Oma nimekirjaga kavatseb valimistel osaleda ka antikapitalistlik Eestimaa Ühendatud Vasakpartei. Võimalik, et nemadki teevad seda valimisliidu vormis.

Kunagine isamaaliitlane Jüri Mõis, kelle Tallinna linnapeaks olles parseldati maha varem täielikult linnale kuulunud Tallinna Vesi, paneb aga kokku vanade ärihaide valimisliitu „Tegus Tallinn“, mille programm sarnaneb VTK omale.

Kavandatud valimisliitude tausta vaadates on selge, et kõige rohkem võib nende tõttu hääli kaotada IRL, mille reiting on langenud juba niigi väga madalale, aga samas võivad need pidurdada ka EKRE tõusu ja närida SDE toetust. Keskerakonnale kujutaks endast arvestatavat ohtu ainult Savisaare nimekiri. Savisaare nimekirjaga väljatulek omakorda parandaks Reformierakonna väljavaateid väljuda sellest mängust lõpuks võitjana.

Kesknädal

Viimati muudetud: 02.08.2017

