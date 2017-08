Valitsus suurendab kohalike omavalitsuste tulubaasi

„ Kohalike omavalitsuste tulubaasi tõstmine on tänase valitsuskoalitsiooni üks põhimõttelisi lubadusi. Valitsust moodustades ütlesime selgelt välja, et linnade ja valdade roll ning otsustusõigus kohaliku elu korraldamisel peavad tõusma. Tänane kabinetinõupidamise otsus on märgiline samm, mis näitab, et riik võtab kohalikke omavalitsusi võrdväärse koostööpartnerina,“ lausus peaminister Jüri Ratas.

„Oleme nüüdseks haldusterritoriaalse reformiga ühele poole saanud, kuid see ei tähenda, et haldusreform oleks tehtud. Haldusreform ei tähenda vaid omavalitsuste piiride ümber joonistamist, vaid sel on ka sisuline pool,“ ütles riigihalduse minister Jaak Aab. „Suuremad omavalitsused on võimelised täitma rohkem ülesandeid ning seetõttu suurendame omavalitsuste rolli, andes neile uusi ülesandeid koos vahenditega ning taastame varasema tasandusfondi taseme.“