Kohalikud valimised Narvas ja ujumine

ANDRUS TAMM, 02. august 2017

ANDRUS TAMM

Keskerakonna Narva piirkonna aseesimees

Kui kõik ausalt ära rääkida, nagu oleks öelnud Agu Sihvka, siis peaks alustama sellest hetkest, kui Toompeal toimus võimuvahetus ja koalitsiooni moodustasid Keskerakond, sotsid ja IRL. Ühe leppena oli sees ka Sisekaitseakadeemia üleviimine Narva. Mõeldud-tehtud, uuesti mõeldud-mittetehtud ehk siis hakkas pihta suur kisa ja kära, kas ikka võib sellist olulist asutust Ida-Virumaale viia. Et küll on julgeoleku oht ja küll ei taha õppejõud paarsada kilomeetrit Tallinnast välja sõita. No nagu meil ikka: küll kärss kärnas, küll maapind külmunud.

Koostöö riigiga

Kõikide akadeemia kolijate paanika varjus läks igapäevane elu edasi. Narva keskerakondlased vaatasid, et nüüd on meil oma peaminister ja sellest võiks ju Narvale ka kasu olla. Narvakas on tagasihoidlik ja palju ei küsi, ta on ju harjunud äraütlemistega ehkki isegi reformarite valitsemise ajal on Narva saanud kümne aasta jooksul oma 100 miljonit eurot investeeringuteks, suur osa sellest rahast Narva veepuhastusjaama ehitamine ning vee-ja kanalisatsioonitorustike renoveerimine 70 kilomeetri ulatuses. Lisaks ilus jõepromenaad ning muud head ja paremat. Kes see ütleski, et Narva linn traditsiooniliselt riigiga koostööd ei tee? Selleks oli Sisekaitseakadeemia juht, Katri Raik, kes just nii väljendas end ajalehes Põhjarannik, kuid kes palus mul edastada tänud Jüri Ratasele hea koostöö eest.

Edastasimegi siis Narva poolt peaminister Jüri Ratasele tagasihoidliku soovi, et Narva oleks vaja uut basseini. Rääkisin veel isiklikult peaministriga, kes lubas, et ta mõtleb mingi variandi kindlasti välja ja lõpuks osutus see variant olevat basseiniks Sisekaitseakadeemia Narva õppekompleksi koosseisus. Loomulikult olid narvakad rõõmsad, et saame suure akadeemia asemel basseini kõrvale kompleksi, kus on ka ühiselamu ja tiir. Eriti teeb rõõmu ühiselamu, kus hakkavad koos elama näiteks piirivalvuriteks ja lasteaiakasvatajateks õppivad noored ning nii on Maslow püramiidi ajel loota, et ehk saavad mõnedki noored pereks kokku ja jäävad siiamaale elama. Igas asjas tuleb leida positiivsust.

Aga Narva volikogu liikmetel tekkis mõte, et ehk selle nelja ujumisrajaga basseini asemel võiks ehitada kaheksarajalise basseini, et kui juba, siis juba ja linn paneb oma osa juurde. Mõttel oli jumet ja see käidigi välja, et mis oleks, kui ehk? Istuti kokku ja arutati. Sisekaitseakadeemia ütles, et tore: neljarealine bassein maksab 1,4 miljonit, aga kui tahate kaheksa ujumisreaga basseini, siis käige oma 1,8-1,9 miljonit juurde. Muidugi ehmatasid Narva volikogulased ära ja läksid uurima, mis rahade eest mujal ehitatakse. Tallinnas näiteks ehitatakse Põhja-Tallinnas uut spordikompleksi, kus on kaheksarajaline bassein pluss lastebassein, lisaks suur korvpalliplats, kus korraga saab võistelda kolmel platsil. Ja muidugi on seal veel mitmed muud spordiruumid – kokku ca 7000 m² netopinda 5,6 miljoni euro eest. Siin muutusid Tallinna spordikeskuse külalised mõtlikuks, kumba siis eelistada: kas lisada SKA-le ca 2 miljonit ja saada neli lisaujumisrada või leida raha juurde ja ehitada moodne spordikompleks ujulaga, kus saavad erinevalt SKA basseinist seda kasutada ka lapsed ja erivajadustega inimesed, lisaks veel SKA kursandid.

Terve mõistus jäi peale ja ehkki osadele linnavolinikele jäi mulje, et uute korrakaitsjate õpetamiseks loodud asutus püüdis linna röövida, võeti vastu otsus, et meie ajame oma asja, aga Sisekaitseakadeemia uue õppekompleksi rajamisele aitame ikka igati kaasa. Siinkohal saan olla osaliselt nõus Katri Raikiga, et Ida-Virumaa saab rikkamaks, aga kahjuks ta ei saa nii rikkaks, kui oleks võinud saada. Kui liita kaks eesti vanasõna, siis saime katusel oleva tuvi asemel pool varblase muna. Kui suur roll on selles, et Ida-Virumaa ja Narva ei saanud tervet Sisekaitseakadeemiat endale, selgub aja jooksul ja ehk saame ka teada, kui suur roll selles kellelgi oli. Nääklevat luiskamist tundub Narva kohta edastavates sõnumites küll olevat. Igatahes narvakatelt tänud peamister Jüri Ratasele ja haridusminister Mailis Repslile ja teistele meie inimestele, kes seisid selle eest, et Narvas mingi areng uues valdkonnas hakkaks olema.

Valimiste eelne ettevalmistus

Nii otseselt ongi seotud omavahel ujumine ja poliitika vahetult enne 2017 aasta kohalike omavalitsuste valimisi, mis toob esile mitmeidki uusi kombinatsioone ka Narvas. Näiteks üle pika aja on Narvas välja tulemas Reformierakond oma nimekirjaga, keda juhib miskipärast Sillamäe jurist. Viimati olid reformikad Narvas toimetamas 2002 aastal, kui nad said Narva volikogus 3 kohta, aga nende parima tulemuse saaja astus peagi keskerakondlaste seltskonda.

Sotside nimekiri saavutas eelmiste valimiste ajal edu Jevgeni Ossinovski abil, siis sai opositsioon 31-st Narva volikogu kohast 11 kohta. 2013 aasta valimistel kasutati ära olukorda Narvas, et linn oli üleskaevatud ja toimus mastaapne vee- ja kanalisatsioonitorude vahetus pluss Ossinovski tegi oma suure rahaga tugeva meediakampaania. Peatselt peale valimisi lagunes sotside fraktsioon Narvas kaheks ja hiljem tulid nii mitmed sotside nimekirjas kandideerinud meie poole üle. Paljud pettusid Ossinovskis ja tulevastele valimistele lähevad sotsid peidetuna valimisliitu „Meie Narva - Наша Нарва.“ Nüüdseks on välja käidud, et selle valimisliidu juhiks saab praegune Sisekaitseakadeemia juht IRL-i liige Katri Raik. Kuidas ta küll mitmel kohal hakkama saab, seda näitab aeg, aga siiani on ta näidanud, et Narva volikogus, kuhu ta pääses eelmisel korral sotside nimekirjas, on ta osalenud vaid igal kolmandal volikogu istungil, et jääda ikka volikogu liikmeks. Korra läks tal isegi arvestus sassi, ta volitused peatusid ja volikogusse tuli sotside nimekirjast asendusliige, kes koheselt keskerakondlastega liitus.

Valimistest osavõtust on teatanud ka Eestimaa Ühendatud Vasakpartei, kes tuleb praeguste andmete kohaselt välja valimisliiduga „Puhtad käed.“ Sellest seltskonnast ei saagi päris hästi aru, aga nad on käinud välja mõtte, et Eesti peab NATO-st lahkuma ning Narva ja Ivangorod peavad looma ühise vabamajandustsooni. Kuna seda valimisliitu juhib üks piirivalvur, siis tekib küsimus, kas rohelised mehikesed on ka tema kaasabil Narva teretulnud. Igatahes sellist perspektiivi küll ei tahaks näha.

IRL- tegevus on küll üsna soikunud ka Narvas, aga ega seda pole eriti olnudki. Siiani on nad ikka söendanud tulla välja oma nimekirjaga, mis neile edu pole toonud peale Res Publica kunagist mõnekohalist tulemust Narva volikogus. EKRE isegi ei püüa Narvas välja tulla ja ka Vabaerakonnast pole midagi kuulda.

Yana Toom hoiab erakonna ühtsena

Keskerakonna Narva piirkond valmistub tegusalt valimistele minema. Oleme moodustanud valimisstaabi, meie nimekirja eesmärk, 100 kandidaati, on peaaegu täidetud ja ka valimisprogramm on tegusalt asine – 4 lehekülge reaalselt täidetavaid eesmärke on kirja pandud. Paljudele narvakatele teeb rõõmu, et Yana Toom otsustas erakonda jääda – see hoiab erakonna ühtsena. Yana on lubanud ka Narva piirkonda valimistel aidata, ehkki ta ise kandideerib Põhja-Tallinnas. Selline koostöö on pragmaatiline, sest kes aitab Narvat, teda aitab ka Narva. Kaugel ei ole ka järgmised Riigikogu valimised.

Seni aga kuni jätkub suvi, kutsun kõiki Narvat ning Narva-Jõesuud külastama ja avastama, näiteks toimub 11. - 13. august, Narva linnus Narva ajalooline festival „NARVA LAHING,” aga Narva-Jõesuus saab nautida erinevaid SPA-sid ja Eesti pikimat liivaranda. Paljud keskerakondlased on meie kandis puhkamas juba käinud ja väga rahule jäänud. Olen alati valmis aitama kaasa, et teie puhkus siin oleks nauditav.

Viimati muudetud: 02.08.2017

Jaga

|