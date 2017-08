Nädala juubilar ISABEL ALLENDE 75

Ta on üks maailma enim tõlgitud kirjanikke. Näiteks "Fortuna tütar" oli 1999. aastal maailmas enim müüdud raamatute edetabelis teisel kohal. Ühtekokku on tema teoseid tõlgitud enam kui 37 keelde. Esimest raamatut hakkas Allende kirjutama 1981 , kui teada sai, et tema 99-aastane vanaisa on surivoodil. Ta alustas seda kirjana vanaisale, aga järgmiseks aastaks valmis raamat "Vaimude maja“ (sellest on 1993 tehtud ka mängufilm). Raamatut saatis kohe suur edu ja see tõlgiti kiiresti paljudesse keeltesse. 1983 valiti see Tšiili aasta romaaniks, kuid 1984 ka Saksamaa aasta romaaniks ja Allende Saksamaa aasta kirjanikuks.