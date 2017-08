Tehisintellekt ja robotlikud poliitikud

ENNO TAMM, 02. august 2017

ENNO TAMM

Tallinna Linnatranspord AS juhatuse esimees

Kes meist poleks näinud ulmefilme või lugenud raamatuid, mis kirjeldavad kurjade robotite ülestõusu inimkonna vastu, või globaalse tehisaju poolt kadumisele määratud tsivilisatsiooni kokkuvarisemist. Aga äkki see polegi enam ulme ja me seisame juba lähiajal silmitsi reaalse ohuga? Muski arvates see nii ongi.

Elon Musk on kindel, et tehisintellekt on fundamentaalne risk. Hävitavam kui lennuõnnetused, rämpsravimid ja ebatervislik toit kokku. Musk hoiatab, et oht on reaalne ning riikide valitsustel tuleks teha olukorrast tõsised järeldused ning koheselt sekkuda.

Muski avalduse valguses tuleks ehk meilgi kriitilisemalt suhtuda vasikavaimustusse, millega tervitati saatja valvsa pilgu alla mööda Mustamäed patseerivaid pakiroboteid. Muidugi võtab tehnoloogia ajapikku üle paljud tegevused, kus seni on toimetanud inimesed, ent sündmustest ei maksa ette rutata ning iga uus tehnoloogiline lahendus peab esmalt tõestama oma ohutust ja töökindlust, seda eriti ühistranspordis. Seniks, kui iseliikurid vajavad eraldi transpordikoridori ning nende kiirus ületab jalakäija oma vaid marginaalselt, jäävad bussirooli inimesed. Arvan, et lähema paarikümne aasta jooksul tuleb meil jätkata mehitatud hübriidide ja linnabussidega. Küll võib aga robotjuhtimine märksa kiiremini jõuda igapäevakasutusse rööbastranspordis ja iseliikuvaid tramme saame sõitmas näha märksa varem. Ent olgu siis juhikabiinis lihast ja verest juht, või silikonkiipe täis topitud robot, olen kindel, et Tallinnas jätkatakse ka tulevikus kvaliteetse tasuta ühistranspordi pakkumist.

Eestis on tehisintellektist suuremaks ohuks robotlikud poliitikud, keda valimiste lähenedes sisse lülituv labane populismiprogramm rumalalt ja ettearvamatult tegutsema paneb. Taolistele poliitagregaatidele on võõrad inimlikud tunded ning lihtsurelike mured, nad on programmeeritud erinevate poliittehnoloogiate elluviimiseks. Olgu selleks siis Kristen Michali poolt mängivate laste taustal kivistunud näoga antud lubadus kaotada lasteaia kohatasud või Kaido Kuke praalimine lõpetada Tallinnas tasuta ühistransport ja sulgeda TTV. Tegemist on algeliste poliittehnoloogiliste võtetega, mitte valijate soovide peegeldusega. Michali ja Kukke ajendab edevus ja arrogantne usk, et ollakse kõigist targemad. Just enesekriitika puudumine on tehisintellekti puhul kõige suuremaks ohuks. Nagu selgub, kehtib sama ka robotlike poliitikute suhtes.

Tehisintellekti ülistajad väidavad, et robotid, erinevalt inimesest, ei eksi kunagi. Ehk ongi see nii, aga just võime oma eksimustest õppida ja uue teadmise võrra rikkamana edasi minna, muudab inimese masinast arenemisvõimelisemaks. Valimiseelsel amokijooksul robotpoliitik pole õppimisvõimeline ning ainsa inimliku nõrkusena kuulub tema arsenali valetamine. Seda laiduväärt oskust valdab Kaido Kukk suurepäraselt, väites, otsekui selguks uuringust „Elanike rahulolu Tallinna linna avalike teenustega 2016", et alates 2013. aastast, kui kehtestati pealinnas piletivaba sõit, on ühistransporti oma peamise liiklusvahendina kasutavate inimeste hulk langenud 15 % võrra. Iga algelist kirjaoskust omav huviline võib uuringust lugeda, et sõitjaid on lisandunud 14% ja ühistranspordi pidevate kasutajate hulk tõusnud 74%-ni. Oluliselt on paranenud Tallinna ühistranspordi materiaalne baas. Lõpule jõuab tohutu töö, mille tulemusel on viimastel aastatel renoveeritud kogu trammitee ning viidud rööpad lennujaamani.

Trammitee viimine sadamani on sellise innovatsiooni taustal kukepea. Ostetud on 20 CAF trammi, 150 hübriid- ning euro-5 ja euro-6 saastenormidele vastavat linnabussi. Busside keskmise vanuse, 8,2 aastat, ja hübriidide arvu poolest, oleme üks Euroopa juhtivaid pealinnu. Tasuta ühistransport ei kiratse, vaid on end õigustanud. See on üks peamisi põhjuseid, miks praegune linnavalitsus on elanike hulgas populaarne. Kahjuks ei suuda robotpoliitikud seda lihtsat inimlikku tõde mõista.

Elon Muski hoiatust tuleb võtta äärmiselt tõsiselt. Tehisintellekt peab püsima kontrolli alla, nagu ka poliitika ja poliitikud, sest mõõdutunde kaotanud robotlased võivad oma põtkimistega korvamatut kahju tekitada.

Keskmõte: Eestis on tehisintellektist suuremaks ohuks robotlikud poliitikud, keda valimiste lähenedes sisse lülituv labane populismiprogramm rumalalt ja ettearvamatult tegutsema paneb.

