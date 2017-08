Reformierakonna valitsustest jäi maksuvõlg 126 miljonit eurot

Virgo Kruve, 02. august 2017

Maksu- ja tolliameti lehel on avaldatud fail firmade maksuvõlgade andmetega kui need on üle 1000 euro ja tasumata üle 30 päeva. Väiksema summaga firmade ja ettevõtjate (FIE) võlgu failiga ei avaldata. Eraldi aadressil on ligipääs andmebaasile ja saab teha päringu äriühingu või FIE maksuvõlgade puudumise kohta.

Maikuu seisuga oli failis üle 1000 eurose võlaga firmasid 3997. Üldsumma oli 1,334 miljardit, kuid see sisaldab e-maksuametit teadlikult valeinfoga häkkinud Valga ettevõtet Personal2go OÜ, mis oli eelmise aasta septembris deklareerinud võltskäivet, mille pealt tekkis maksuvõlg 1,2 miljardit eurot. See summa on suurem kui kulutavad praegusel aastal kultuuri-, kaitse- ning majandus- ja kommunikatsiooniministeerium kokku. Valeinfo sisestanud firma omanik on Raivo Paala, kellele määrati äri- ja ettevõtluskeeld Riigikohtu 25. novembri 2016 otsusega ning kestvusega 3 aastat. Ta mõisteti süüdi käibe- ja TSD-deklaratsioonides valeandmete esitamises 3 firma nimel ja karistati 3 aasta ja 8 päevase vangistusega, mida ei pöörata täitmisel 5-aastase katseaja jooksul. Siiani leiab tema nime EKRE nimekirjast.

4000 maksuvõlglast

Ilma Paala firmata oli maksuvõlglasi 3996 ja summas 133 miljonit ehk 133 707 367 eurot. Üle 10 aasta on võlgu 166 firmat summas 4 348 406 eurot. Reformierakonna peaministrite ligi 11,5 aasta sisse jääb 3347 firmat summaga 126 miljonit ehk 126 358 637 eurot. Suurim osa võlgu on 1 kuni 3 aastat (38 miljonit) või 5 aastat (58 miljonit) tagasi tekkinud. Neid võib nimetada lootusetuks, sest alates 2011. aastast saab firma asutada vaid 180 eurose riigilõivu eest ja algkapitali enam ei nõuta. Nii on lihtsam jätkata tegevust uue firma registreerimisega kui tasuda vana võlgu. Näiteks Pärnu Ammende Villat hallanud Rein Kilgi AV Catering OÜ kustutati 18. augustil 2010, jättes maha maksuvõla 4 030 225 krooni, viivised 826 830 krooni ja töötajatele tasumata palkadena 1,2 miljonit. Praegu omab domeeni ja tegeleb selle majaga 29. augustil 2013 asutatud Ammende Hotell OÜ ehk vahepeale jäi veel üks võlgade maha kandmine.

Reformikate liikmeks läinud Eerik-Niiles Kross proovib oma Kõue mõisa hallata jätkuvalt sama firmaga Kõue Mõis OÜ ning esitamata aruanne ja maksuvõlg 125 tuhat tõi eelmisel nädalal selle meediasse. 19. juulil ütles Kross ERR-ile: „Maksuvõlg on tingitud mitmest asjaolust. Esmalt kindlasti sellest, et olen halb majandaja. Arvatavasti ka sellest, et maksan palgad välja enne kui maksud ehk olen parema meelega võlgu riigile kui töötajatele.” Tasumisgraafik on 62 701 eurole kuni 30. jaanuar 2019. Ajalehele „Postimees” ütles Riigikogu esimees Eiki Nestor: „«Soovitan Eerik-Niiles Krossil oma võlad kiiresti likvideerida.” Kas Kross otsustab Toompeal paremini kui oma Kõue mõisas?

Võlglastega tuleb tegeleda

Viimase kuue kuuga tekkis maksuvõlg 561 firmal 5,6 miljonit. Sellega tuleb tegeleda ja mitte jääda reformikate kombel aastateks ootama firmade kustutamist majandusaasta aruannete esitamata jätmise pärast. Andrus Ansipi valitsuste ajast on registris 1156 maksuvõlglast summaga 79 miljonit eurot ja Taavi Rõivase ajast 2191 firmat võlaga 45 miljonit eurot. Alates juunist 2013 on likvideerimisel reformikate trükiseid kirjastanud Fidenter OÜ.

Virgo Kruve

Graafik:

Suurim osa võlgu (skaala vasakul, punasega) on 1-3 aastat (38 miljonit) või 3-5 aastat (58 miljonit) tagasi tekkinud. Reformierakondlaste Andrus Ansipi valitsuste ajast on siiani kehtiv maksuvõlg 79,6 miljonit ja Taavi Rõivase valitsustest 45,5 miljonit. Maksuvõlgade andmed EMTA, graafik Virgo Kruve.

Viimati muudetud: 02.08.2017

Jaga

|