Edgar Savisaar loob liitu

KESKNÄDAL, 02. august 2017

Keskerakonna eksjuht tuletab valimisliidu loomisele viitavas videos meelde täiendavat pensionilisa, odavamaid apteegikaupu, Vabaduse kella, tasuta ühistransporti, jm. „Ma olen inimesi ühendanud nii Keskerakonnas kui ka väljaspool seda ja ühendan ka edaspidi," märkis ta. "Me oleme kindel valik, õhk saab puhtamaks ja inimesed õnnelikumaks nii Tallinnas kui ka kogu Eestis," ütles Savisaar.

Peaminister Jüri Ratas teatas, et ta ei kujuta ette, et oma valimisliidu loomisest mõista andnud Edgar Savisaar keeraks oma valijatele selja. Savisaare Facebooki videopostitust kommenteerinud peaminister märkis, et Keskerakond on Savisaart palju toetanud. «Samas ei tohi unustada, et Edgar Savisaare saavutused Eesti pealinnas on tulnud Keskerakonna ja meie valijate toel,» ütles Ratas.

« Ma ei kujuta ette, et Edgar Savisaar keeraks selja Keskerakonna valijatele. Olen kindel, et tema toetajad soovivad, et ta kandideeriks just Keskerakonna nimekirjas, kes on alati nende huve kaitsnud,» rõhutas peaminister. Ratase sõnul läheb Keskerakond kohalikele valimistele nii kogu Eestis kui ka Tallinnas väga tugeva nimekirjaga. «Kõik Keskerakonna Tallinna esinumbrid on kogenud linnajuhtimises, riigi tasandil või mõlemas.»

Keskerakond läheb võitma

Keskerakonna juhatuse liige ja Põhja-Tallinna linnaosavanem Raimond Kaljulaid kirjutab oma blogis, et kahtlematult on iga Eesti kodaniku põhiseadusest tulenev õigus valimistel kandideerida ning ise valida, millise erakonna või valimisliidu nimekirjas seda teha. On olnud pikalt teada, et Edgar Savisaar väga tõsiselt kaalub eraldiseisva valimisnimekirja moodustamist ning muidugi oleme sellise võimalusega arvestanud," kirjutab Kaljulaid. "Keskerakonnal on viimase 10 aasta kõige tugevam kampaaniameeskond, meil on tugev nimekiri ja hästi läbimõeldud programm nii üle Eesti kui pealinnas. Me läheme neid valimisi võitma."

Samas möönab Kaljulaid, et kui Savisaar siiski osutub valimistel kandideerida ning teeb seda Keskerakonnaga konkureeriva valimisliidu nimekirjas, siis viib see paratamatult Keskerakonnalt osa hääli ära. Ühtlasi on Kaljulaiu hinnangul loomulik, et erakondade toetajaskonnas toimuvad aja jooksul muutused.

"Savisaare nimekiri, kui see tuleb, annab ka vene valijatele ning kodakondsuseta inimestele üle pikkade aastate suurema valikuvabaduse. Ka selles ei ole midagi halba," märgib Kaljulaid. "Kui seetõttu peaks Keskerakond kaotama enamuse Tallinna linnavolikogus, siis tähendab see Tallinnas võimuliidu moodustamist.

Uued poliitikud

Keskerakonna juhatuse liige ja Tallinna tegevlinnapea Taavi Aas ütles, et suurt poliitikat tehakse erakondade, mitte valimisliitudega. Aas tõdes, et Savisaar luges üles palju häid asju, mis nad koos korda on saatnud.

Elu linnas läheb tema sõnul aga edasi ja üles on kasvanud palju uusi poliitikuid, kes on suutelised tegema häid tulemusi nii Lasnamäel, Põhja-Tallinnas kui kesklinnas. «Loodan väga, et Edgari tervis vastu peab. Tema asemel oleks ma taustamuusikaks võtnud muidugi hoopis «Üksmeelse Keskerakonna» laulu.

31. juuli õhtul koos olnud Keskerakonna Tallinna piirkonna nõukogu otsustas pakkuda Edgar Savisaarele kohalike valimiste Tallinna nimekirjas esimest kohta.

Kesknädal

Viimati muudetud: 02.08.2017

