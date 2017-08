Rõõmsaid ja kurvastavaid kirjeldusi Krimmi elu-olust

ALEKSANDER KAASIK, 02. august 2017

Kui lusikas laualt juhuslikult maha kukub, viskub pisipoeg kohe pikali. Päris sõda Donetskis on lapsed ootamatute helide peale kiirreageerijateks treeninud.

Sedasi siis vanemad oma argielu mulle avasid, kui "valgete luikedena" Dokutšajevski linnast Jevpatorija liivaranda puhkama tulid. Linn paarikümne kilomeetri kaugusel Donetski Rahvavabariigi pealinnast ja 600 meetri kaugusel Ukraina vägedest.

Suvitama tulnutel on keldris elamise kogemusi mitmete päevade jagu. Paksud paneelseinad veidi küll värisesid, kui mõni juhuslik miin lähedusse kukkus, ent kaabeltelevisioonist tulevat telepilti ei pidavat see häirima. Eluga tasapisi harjutakse ja otsitakse ka vaheldusrikkust pakkuvaid võimalusi.

Reisipileti hinnaks Musta mere äärde on 2500 rubla (37€). Alustati Donetski linnast (sealt ka autobussiga Moskvasse otseühendus). Sõita tuli neil ligi 16 tundi, kuigi vahemaa veidi üle 700 km. Venemaa pool pidi piiril Ukraina passiga sissesõitjaid hoolega kontrollima. Uued passid saavad 16-aastaseks saanud noored, kes võivad huvi korral õppida ükskõik millises Venemaa kõrgkoolis, kui sisseastumise eksamid sooritatud. Ukraina pärandiks on arstiabi, mis pole tasuta. Meditsiinipersonali peavad ravialused toetama. Arsti palk 120 €, hooldeõel 50€. Samas on näitleja palk kuni 300 €. Minu vestluskaaslasest linna kultuuriosakonna juhataja teenis 220€.

Et Putin keeldus Türgi tomatite ostust, on kohalikud pahased kallite omatoodete üle, mis mullusest ligi kolmandiku võrra kõrgemas hinnas. Kui sild üle Kertši väina valmis saab, siis Krasnodarist ja kaugemalt tulev toidusaadus odavneb, ja selle teadmisega lootusrikkalt elataksegi. Pealegi on elanike palk ja pension tõusnud pisut enam kui teenused ja toidukaup.

Jevpatorijale, mis stepialal, on iseloomulik võrreldes lõunaranniku linnadega eriline puhtus, korraarmastus ning külalistele tähelepanu osutamine.

Linnas on palju nõukogude ajast ehitatud sanatooriume lastele ja puuetega inimestele. Ja nende tarvis on ka parimad rannad. Tavapuhkajale, kes omal käel tuleb, pakutakse ööpäevaks eluaset 10 kuni 20 euro eest. Kui plaanis kaalus pisut maha võtta, on päikeseline rand igati taskukohane. Rannas maksab klassikaline Kreeka salat 3,5 €, suure lihatükiga boršisupp 1,7€.

Üle 10 korra Krimmis viibinuna julgen soovitada lehelugejal end Krimmi puhkama seada – „soomlased“ on juba kohal. Vodka Finsky Standart 0,5 liitrises sarvilise pildiga pudelis maksab kõigest 250 rubla (3,7€). Augustikuu õhusoe on näiteks Jevpatorijas, kus mitmekümne kilomeetrine liivarand, keskmiselt 27 ja merevesi 24 kraadi.

Aleksander Kaasik

Viimati muudetud: 02.08.2017

Jaga

|