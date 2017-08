Küsitlustel eelistatakse Keskerakonda

Kesknädal, 02. august 2017

Keskerakond koguks kohalikel valimistel 43,5, Reformierakond 19,1, Sotsiaaldemokraatlik Erakond 13,3 ja Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 6,7 protsenti häältest.

Mõne muu erakonna poolt hääletaks 5,4 ja kohaliku valimisliidu või üksikkandidaadi poolt 9,4 protsenti küsitletutest. Isamaa ja Res Publica Liit 2,7 protsendiga valimiskünnist ei ületaks.

"Kui vaadata kogu Eestit, siis eelistused juulis ei ole oluliselt muutunud võrreldes juuniga. Kindel liider on Keskerakond, teisel kohal on Reformierakond ning kolmandal-neljandal Sotsiaaldemokraatlik Erakond ja Eesti Konservatiivne Rahvaerakond," ütles Voog BNS-ile.

"Tallinnas on kõikumised olnud suuremad ja seda suurendavad segadused Keskerakonna nimekirjas või eraldi kandideerivate keskerakondlastega ning võimalikud uued valimisliidud. Hetkel hääletaks valimisliitude poolt Tallinnas 9.4 protsenti tallinlastest," märkis Voog

"Eraldi sai antud uuringus tallinlastelt küsitud ka selle kohta, kui Edgar Savisaar kandideeriks eraldi nimekirjas, siis Keskerakonna häältest jääks endiselt Keskerakonnale 48 protsenti ning 42 protsenti läheks Edgar Savisaarele. Seega jääks Keskerakonnale 43,5 protsendist kindlalt alles vaid 20,9 protsenti," ütles Voog. "Muidugi on see hüpoteetiline olukord, sest Savisaar ise saab kandideerida vaid ühes linnaosas ning kui teistesse linnaosadesse atraktiivseid kandidaate ei jagu, siis see potentsiaal ka ei realiseeru," lisas Voog.

Ka Emori eelmises, juunikuu küsitluses oli ülekaalukalt populaarseim Keskerakond. Siis hääletanuks Keskerakonna poolt kohalikel valimistel üle-riiklikult 27 protsenti, valimisliitude ja üksikkandidaatide poolt annaks hääle 25 protsenti vastanutest. Keskerakonnale järgnesid Reformierakond 19 protsendi, Sotsiaaldemokraatlik Erakond 11 protsendi, EKRE üheksa protsendi ning IRL viie protsendiga.

Tallinnas juhtis juunis Keskerakond ülivõimsalt 44 protsendiga, järgnesid Reformierakond 15, valimisliidud või üksikkandidaadid 12, sotsiaaldemokraadid 11, EKRE üheksa ja IRL viie protsendiga.

Viimati muudetud: 02.08.2017

