26. juuli 2017

Väljaandja:

MTÜ Vaba Ajakirjandus



Kesknädal

Savisaare protsess. Suvi 2017. KUIDO SÄDE, 26. juuli 2017



Edgar Savisaar jäi konkurentidele ette millegipärast juba palju aastaid tagasi. Üheks põhjuseks oli kindlasti see, et tema IQ oli konkurentidest peajagu üle ja keegi ei soovinud olla peaministriks Savisaare valitsuses. Aga midagi pidi olema veel, mis muutis ta „teatud ringkondadele“ ohtlikuks.

KUIDO SÄDE, 26. juuli 2017 See „midagi veel“ ongi osutunud määravaks. Savisaarevastasesse ühisrindesse lülitusid millegipärast ka õiguskaitseorganid ja konkureerivate erakondade poliitikud. „Õiguskaitseorganite“ abil suudeti alati korraldada midagi Savisaare või Keskerakonnavastast vahetult enne valimisi. Keskkriminaalpolitsei juhtimisel korraldati 2003. aastal telekaamerate ees vahetult enne valimisi nn. Panovi show, mis jooksis kokku ja lõppes aastaid hiljem Panovi õigeksmõistmisega. 2010. aasta detsembris, kolm kuud enne Riigikogu valimisi, plahvatas kirikuraha-skandaal, kus KAPO nimetas Savisaart Venemaa mõjuagendiks. Skandaal jäigi skandaaliks ja lõppes eimillegagi, peale massiivse kõikelämmatava propagandavahu. Ja loomulikult välistades Keskerakonna võtmise valitsusse. 2012. aastal tegi tollane KAPO peadirektor ja tänane IRL-I poliitik Raivo Aeg maksumaksja rahaga geniaalse lükke. 500 euri eest sai ta oma valdusesse Keskerakonna arvutid ja serverid kogu sealsisalduva infoga! Kas maksumaksja 500 euri ikka leiti üles ja tagastati riigile, ei tea aga KAPO sai enese valdusse ülimalt väärtusliku andmebaasi - kõik Keskerakonna sidemed pooldajatest kuni rahastajateni välja. 22. september 2015, Hundisilma “ Kümmekond terroristivälimusega relvastatud ja näomaskidega meest tungisid Hundisilmale ja viisid ära Savisaare raha. Ja seda telekaamerate valvsa pilgu all! Eemal ootas kiirabi, et langenud ja haavatud ära viia, sest äsja haiglast koju jõudnud ja üliraskest operatsioonist veel täielikult toibumata Savisaar oli relvastatud politseiameti poolt temale kingitud kumminuiaga! Õnneks tulistamiseks ja kumminuiaga peksmiseks ei läinud ja keegi arstiabi ei vajanud.” Umbes nii võiks pahatahtlik kollane meedia kirjeldada sündinut.Aga milleks selline spektaakel? Kas see oli Keskerakonna vastane propaganda? Kindlasti! Aga kas ainult ja miks just nüüd? Pea kuu aega varem toimus üks meedias hoopis tagasihoidlikumalt kajastatud skandaalike: „ T äna pidasid kaitsepolitseiameti töötajad altkäemaksu võtmises kahtlustatavatena kinni AS Tallinna Sadam juhatuse esimehe Ain Kaljuranna ja juhatuse liikme Allan Kiili. Mõlemat meest kahtlustatakse suures ulatuses altkäemaksu võtmises mitme aasta jooksul.“Delfi, 26. august 2015. "Juba kümmekond aastat on Tallinna Sadama juhtimine sisuliselt allutatud Reformierakonna kontrollile. Enamus nõukogu liikmetest on kas Reformierakonna liikmed või parteiga tihedalt seotud isikud. Isegi siis, kui valdkonna eest vastutav minister oli teisest erakonnast, ei õnnestunud oravate mõjuvõimu vähendada", ütles Talvik erakonna teatel. Delfi,27. august 2015. Tallinna Sadam oli teada tuntud Reformierakonna suursponsorina. Loomulikult tuli reformierakondlaste korruptsioon summutada Keskerakonna võimaliku korruptsiooniga! Ja seda võimalikult kiiresti. Ei saanud ju oodata kuni kaitsepolitsei Savisaare vastu piisavalt vettpidavaid tõendeid kogub, kui üldse õnnestub neid koguda. Teatavasti sai KAPO Savisaare kriminaalasja materjalid prokuratuurile edastamiskõlbulikuks alles 2016. aasta aprilli alguseks, st. pool aastat pärast Hundisilma spektaaklit! Loomulikult ei saadud rünnakuga poolt aastat viivitada, sest Tallinna Sadama ümber oleks lärm taevani paisunud. Jääb veel lisada, et sel ajal olid KAPO otsesteks ülemusteks peaminister Taavi Rõivas ja siseminister Hanno Pevkur, mõlemad reformierakondlased. Kahtlane kahtlustus Kahtlustuse järgi võttis Edgar Savisaar 2014. ja 2015. aastal korduvalt altkäemaksu varade ja soodustustena nii enda kui ka kolmanda isiku kasuks kokku mõnesaja tuhande euro väärtuses. Tallinna Sadamas käib jutt mitmetest miljonitest ehk 10 korda suurematest summadest. Äsja saime teada, et reformierakondlasest Riigikogu liikmele Eerik-Niiles Krossile kuuluva Kõue Mõis OÜ maksuvõlg ulatub 125 967 euroni. Mees on lüpsnud riiki 125 967 euroga, mis on õige pisut väiksem Savisaarele esitatud kahtlustusest. Kus on KAPO ja Prokuratuuri silmad? Ehk võiks ka härra Krossi milleski kahtlustada! Reeglina saadab KAPO läbiotsimistele tavariietes ilma näokaitseteta ametnikud. Aga Hundisilmale saadeti kümmekond näokatetega relvastatud meest. Miks nii? Vastust võiks otsida jandist Hundisilma turvakaameratega, mis läbiotsimise käigus ära viidi. Kapo tagastas salvestused pika puiklemise järel ja alles pärast kohtu otsust. Aga jälle, miks? Loogiliselt võib põhjus olla selles, et turvakaamerad salvestasid “antennidega seeneliste” külaskäike Hundisilmale. Võimalik, et selliste visiitidega vahelejäämine muudaks läbiotsimise tulemused õigusriigi kohtu silmis kasutamiskõlbmatuteks. Ei ole ju teada, mida sinna viidi, mida ära toodi või mida muudeti. Kasutada järjekordselt õigustust, et tegemist oli vaid “seaduslikkuse riivega” nagu seda tehti maadevahetuse protsessis, läheks ka õigusriigis inetuks. Järgnenu läheb veelgi huvitavamaks ja ka selle idee võiks hea raha eest kriminullide autoritele maha müüa. Siin tuleb tähelepanu pöörata kuupäevadele! TTV. 30. september 2015. Harju maakohus kõrvaldas prokuratuuri taotluse põhjal Edgar Savisaare Tallinna linnapea ametist. Delfi, 23. oktoober 2015„Tallinna ringkonnakohus jättis muutmata Harju maakohtu otsuse Edgar Savisaar kriminaaluurimise ajaks Tallinna linnapea ametist kõrvaldada. NB !Ringkonnakohus märkis, et on samuti tutvunudriigiprokuröri poolt esitatud kriminaalasja materjalidega . Ja lõpuks loo puänt: "Kaitsepolitsei edastas kriminaalasja materjalid läinud nädalal prokuratuuri," ütles Delfile juhtiv riigiprokurör Steven-Hristo Evestus. Õhtuleht, 6. aprill 2016. Kurjakuulutav kohus Osutub, etHarju maakohus kõrvaldas Edgar Savisaare linnapea ametist enam kui kuus kuud enne kriminaalasja materjalide prokuratuuri jõudmist?! Kohtud pidavat meil ju sõltumatud olema. Mille alusel tehti otsused kui süüdistusmaterjali veel polnud olemaski? Ehk tuleb vastust otsida Euroopa Kohtunike Nõukogude katusorganisatsiooni (ENCJ) uuringust: „ Uuringust selgus, et 93% küsitlusele vastanud Eesti kohtunikest ei ole viimasel kahel aastal tundnud survet kohtuotsuste tegemisel. Seitse protsenti märkis, et neile on viimase kahe aasta jooksul avaldatud sobimatut survet .“ Kohus.ee 20. juuni 2017. 93% kohtunikest ei tundnud ametkondade ega teiste asjast huvitatute survet. Aga need võisid olla niisugused kohtuasjad, mis ei pakkunudki ei ametkondadele ega kellelegi teisele huvi peale osapoolte. Näiteks lahutused, varade jagamised, isikuvastased kuriteod, liikluskuriteod, vargused jne. Kui need maha arvata, muutub pilt üsna kurjakuulutavaks. Mis saab edasi? Augusti alguses jätkuvad kohtuistungid, kus prokurör tutvustab avalikkusele süüdistust ja meedia toob selle loodetavasti sõna-sõnalt, klipp klipilt avalikkuse ette. Asjatundjad, võhikud ja meedia saavad oma peadega asuda süüdistust analüüsima. Lisaks advokaadile püüavad prokuratuuri süüdistusi ümber lükata ja neis lünki leida sajad ja sajad huvilised. Kõike kontrollitakse ja analüüsitakse. Võrreldakse prokuratuuri, Kapo ja kohtute tegemisi ja otsuseid varasemate kohtuasjadega. Jälgitakse, kas prokuratuur on kohelnud kahtlustatavaid ja süüdistatavaid parteilisusest sõltumatult võrdselt. Võimalik, et ilmuvad lagedale veel mõned tunnistajad. Kõik tunnistajad peavad arvestama, et avalikkus ja nende kolleegid kontrollivad võimaluste piires väga tähelepanelikult tunnistuste ausust ja õigsust. Savisaar kõrvaldati linnapea ametist põhjendusega, et ta ei saaks mõjutada tunnistajaid. Aga kuidas toimib vastaspool? Riigiprokuratuuri pressiesindaja soovitab: „ Riigiprokuratuuri pressiesindaja Kristina Kostina soovib julgustada ka teisi inimesi jõustruktuuridega koostööd tegema ja rõhutas, et see pole koht kellegi poole näpuga näitamiseks või süüdistamiseks. "Me elame õigusriigis, kui inimene aitab oluliselt kaasa uurimisele, siis seadusega on ette nähtud võimalus tema suhtes kriminaalmenetlus lõpetada," ütles Kostina. Delfi 29. november 2016. Paljudest sündmustest on möödunud juba hulk aastaid ja inimeste mälu on üürike. Kui tunnistaja juhindub Kristina Kostina soovitusest, võib nii mõnestki Saulusest saada pärast tunnistuste andmist Paulus. Hea uurija on võimeline oskuslike küsimuste abil muutma isegi ülekuulatavate mälu. Seda enam, et tegemist võis olla kaheti mõistetavate vihjetega. Ka kurikuulsaid „sidruneid“ võis igaüks tõlgendada vastavalt oma rikutuse astmele. Mis saab siis kui süüdistus ei pea vett? Kes vastutab? Kelle pagunid lendavad ja kas sellest ainuüksi piisab? Kes korvab tekitatud kahju?Vähemalt see on selge, etEesti maksumaksja plekib kõik kinni. „ Pea kaheksa aastat kaitsepolitseiametis töötanud Eerik Heldna lahkub kapo peadirektori asetäitja ametikohalt. Eerik Heldna on töötanud kaitsepolitseiametis peadirektori asetäitja ametikohal aastast 2009, arendades ja juhtides menetluse valdkonda... Heldna juhtimisel on kapo alustanud mitmeid kriminaalmenetlusi.“ Delfi 13. juuli 2017. Kas Heldna lahkumine on seotud Savisaare protsessiga, ei tea. Ei pea olema. Aga vastavalt oma ametikohale pidi ta olema vägagi tihedalt seotud Savisaare protsessiga. Kes siis veel kui mitte tema? Tegelikult pole kellelgi karta midagi. Protsessi on võimalik venitada lõpmatuseni ja veel kauemgi. Kuni asjaosalised on pensionil või siit ilmast lahkunud. Savisaare ametist kõrvaldamise päeval lubas peaprokurör esitada süüdistuse „võimalikult kiiresti“, mis osutus aasta, kahe kuu ja seitsme päeva pikkuseks ajavahemikuks (22. september 2015 kuni 29. november 2016.). Kui samas tempos edasi minna... Kohalikud valimised Keskerakonnal ei ole viisakas kembelda Savisaarega koha pärast nimekirjas. Vastupidi! Savisaar väärib parimat võimalikku kohta nimekirjas, sest ainult siis saab valija anda oma hinnangu ERR-i, KAPO, prokuratuuri ja kohtute tegutsemistele Savisaare protsessis. ERR endise juhi reformierakondlase Margus Allikmaa juhtimisel on tuhandeid kordi otse ja kaudselt kuulutanud Savisaare süüdi juba siis kui poldud veel süüdistustki esitatud. Siis, kui süüdistusmaterjale poldud prokuratuuri toodud. Rääkimata nende kohtule üleandmisest ja kaitsjatele tutvustamisest. Isegi Savisaar ei teadnud pikka aega, milles teda tegelikult ikka süüdistati.



