Poola kohtureform ja EKRE

Kesknädal, 26. juuli 2017

Ärevuses on ka ülejäänud Euroopa Liit, mis näeb selles rünnakut õigusriigi põhimõtete vastu, sealhulgas potentsiaalset ohtu teiste riikide kodanikele ning ettevõtetele, kelle ärid on seotud Poolaga. Kui kohtud kaotavad sõltumatuse, siis ei saa ju enam olla kindel kohtupidamise erapooletuses.

Võimupartei juht Jarosław Kaczyński põhjendab reformi vajadusega juurida kohtusüsteemist välja kommunismi jäänukid ja peab emotsionaalseid kõnesid, milles süüdistab oponente riigireetmises. Tema sõnul tugevdavad kavandatud sammud demokraatiat.

"Kaczyński avaldustes näeme me püüdu opositsiooni hirmutada. Ja nagu 2014. aastal tegi Vladimir Putin ennast lolliks jutuga, et nad ei tea kust Krimmi sõdurid tulid, justkui võiks automaate ja tanke osta igast relvapoest, nii teevad võimupartei poliitikud ennast nüüd lolliks jutuga, et ülemkohtu likvideerimise seadus tugevdab Poola demokraatiat, kui see tegelikult hävitab demokraatiat, hävitab kohtute sõltumatuse, hävitab meie ligipääsu meie kodanikuõigustele ja vabadustele, mis on sätestatud Poola konstitutsioonis," märkis tsentristliku erakonna Kaasaegne (Nowoczesna) parlamendisaadik Kamila Gasiuk-Pihowicz, populaarne noorema põlvkonna poliitik (fotol).

Kummaline oli lugeda selle peale EKRE propagandaportaalist Uued Uudised nupukest, milles kuulutati rõõmsalt, et "Kaczyński erakond on juba määranud konstitutioonikohtusse sõltumatud kohtunikud ja tasakaalustanud riigimeedia, mis varem allus vaid Brüsseli diktaadile." Nojah, eks ilu on vaataja silmades. Paljud poolakad on veendunud, et Kaczyński taotleb mitte kohtute sõltumatust ja meedia tasakaalustatust, vaid tahab allutada need oma erakonna diktaadile. Tõele au andes tuleb tunnistada, et sama püüdis teha ka Poola eelmine võimupartei.

Riigikogu valimiste eel kuulutas EKRE, et on aeg teha kohtunikud rahva poolt valitavaks ning riigiprokuratuur tuleb viia ära justiitsministeeriumi valitsemisalast ja muuta analoogiliselt riigikohtuga sõltumatuks riigiametiks. Ühtlasi sooviti minna Eestis üle angloameerika vandekohtusüsteemile. Nüüd elavad EKRE propagandistid agaralt kaasa sellele, kuidas nende suured eeskujud astuvad Poolas samme hoopis teises suunas. Võib juba kujutleda, kuidas Reformierakond läheks EKRE toetusel uuesti võimule pääsedes sama teed ning kohtunike ametisse sobivuse üle hakkaks Eestis otsustama näiteks Kristen Michal, kui ta taas justiitsministriks saab.

Võimude lahusus ja kohtute sõltumatus on omaette väärtused, mille eest poliitikud peaksid seisma sõltumata sellest, kas nad on parajasti opositsioonis või võimul. Kui kohtud langetavad otsuseid, mis mõningatele poliitikutele ei meeldi, siis ei tähenda see seda, et neil tuleks selle eest pead maha võtta. Nii võib küll teha ISIS, aga meie kultuuriruumis ei ole see kombeks. Seda näitavad ka Poolas puhkenud suured meeleavaldused ja ülejäänud Euroopa teravad reaktsioonid Kaczyński erakonna kavandatud kohtureformile.

Viimati muudetud: 26.07.2017

