Milliseid kuritegusid Edgar Savisaar siis ikkagi sooritas?

INDREK VEISERIK, 26. juuli 2017

Kahtlemata on Edgar Savisaar taasiseseisvunud Eestis peavoolumeedia ja poliitiliste konkurentide poolt enim süüdistatud isik. Meedia ja konkurentide poolt on aastate jooksul Savisaarest loodud kuvand kui kurikavalast tegelasest, kes kõik see aeg mahhineerib, peab konspiratiivkohtumisi salapäraste ärimeestega, rikub seadusi, kuid alati lipsab kui libe luts seadusesilma pihtide vahelt viimasel hetkel välja.

Alates lindiskandaalist 1995. aastal lõi peavoolumeedia Savisaarest poolfiktiivse, ilukirjandusliku tegelaskuju, kel minu arvates reaalse isikuga on üsna vähe pistmist. Meedia on selle nö. antikangelase pealt muidugi kõik need aastad palju kasu teeninud lugejate arvu ja klikke silmas pidades. Nüüd võimendab meedia aga kuvandit, et „kurjam“ on lõpuks pärast 22 aastat ponnistusi tubli prokuröri Hristo Evestuse kindlas haarde ja sealt ta enam ei pääse.

Tuletan siiski meelde, et reaalses elus ei ole Edgar Savisaart mitte kunagi kohtus süüdi mõistetud.

Olen kindel, et Kaitsepolitsei ja Prokuratuur teevad igapäevaselt professionaalset ja tublit tööd kuritegude avastamisel ja kurjategijate kohtu ette saatmisel. Ollakse konkreetsed, emotsioonitud ja faktipõhised. Kohe kui jõutakse aga Edgar Savisaare juurde, siis langetakse justkui teatud halli tsooni. Vähemalt minule kui kõrvaltvaatajale näib nii.

Ajakirjandusse hakkavad lekkima mingid salajased kohtumised, kahtlased hotelli numbritubade külastused, „taunitavad“ läbikäimised Alexander Kofkini ja teiste ärimeestega, „süütute“ inimeste mõjutamine jne. Kõik tegevus ja liikumised on väga hämarad ja segased justkui üsna keskpärases põnevusromaanis. Puhas belletristika.

Kapo ja Prokuratuuri uurimisest ajakirjandusse imbunu ei pruugi olla vale. Aga mina isiklikult tõepoolest ei ole seni kuskilt välja lugenud ja aru saanud, milliseid konkreetseid kuritegusid Edgar Savisaar siis ikkagi sooritas.

Jah, Riigiprokuratuur on esitanud Edgar Savisaarele süüdistuse korduvas suures ulatuses altkäemaksuga nõustumises ja vastuvõtmises, suures ulatuses toime pandud rahapesus, suures ulatuses ja korduvalt toime pandud omastamises ning suures ulatuses erakonnale keelatud annetuse vastuvõtmises. Kõlab tõesti hirmutavalt. Samas on see kõik väga üldine ja laialivalguv. Samamoodi mäletan ma, milliseid suuri süüdistusi esitati Savisaarele 2010- 2011. aastatel idarahaskandaali aegu. See skandaal ei lõppenud sisuliselt mitte millegagi. Keskerakond sai idarahaskandaalile mõned kuud hiljem järgnenud valimistel 23,3% hääli ja 26 kohta Riigikogus. See näitas, et enamus Keskerakonna valijaid ei jäänud uskuma kogu kampaaniat ning jäid erakonnale truuks.

Tuleb meeles pidada, et Eesti Vabariigis hindab kohus fakte ja süükoosseisu ja langetab selle, aga mitte belletristika põhjal otsuse. Avalikku arvamust sellised Prokuratuurist meediasse imbunud värvikad paha peal väljas, kuid omamoodi romantilise tegelaskuju seiklused kahtlemata mõjutavad, aga kindlasti mitte kohut. Ma usun, et Eesti Vabariigis on kohus sõltumatu.

Lõpetuseks tahan öelda seda, et juunis toimunud Edgar Savisaare protsessil tekitas enim võõristus peavoolumeedia ja prokurör Evestuse kahtlused justkui teeks Edgar Savisaar end meelega kohtus kehvemaks ja on valinud venitamistaktika. Eriti absurdne oli Evestuse väide, et Savisaar ei järgi raviarstide soovitusi.

Olen kindel, et Savisaar kindlasti ei kasuta venitamistaktikat. Tema enda huvides on ju ka, et see protsess võimalikult kiirelt mööda saaks.

Langetas ju kohtunik konkreetsete tervisenäitajate põhjal otsuse kutsuda Savisaarele kohale kiirabi. Ja kui ligimene seda vajab, tuleb talle kasvõi 20 korda järjest abi kutsuda. See on lääneliku kristliku elufilosoofia alus. Seda põhimõtet palun kärsitutel väljaannetel ja prokurör Evestusel edaspidi austada.

INDREK VEISERIK

Kesknädala peatoimetaja

