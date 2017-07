Kas inkassofirma uus ärimudel või hoopis alatu pettus …

AIVO OINA, 26. juuli 2017

Viimased uudised on toonud palju teateid juriidiliste pettuste osas ja löögi alla on sattunud isegi notarid, ning seetõttu tekitas ühe inkassofirma juba mitmes otsimiskuulutus minus huvi, sest vajati ühtekokku koguni kümmet töötajat. Otsiti kliendiotsijat oma kodukontorist, brutopalgaga 620 eurot, mis teeks ettevõttele igakuist palgafondi lisakulu 8295 eurot koos maksudega. Seda saab endale lubada vaid ülirikas asutus.

Või oli siin midagi kavalat peidus? Selle firma osakapital on vaid 2556 eurot. See kahjuks ei kindlusta probleemide korral nende maksekindlust isegi võetud töötajate vallandamisel.

Kandideerijad võeti Skype`s ette gruppidena

Koolituseks nimetatud toimingus luges ülemus ette varem saadetud kirjalikust bullast, milles ka mõned kirjavead sees, põhipostulaadid ja kohe sooviti, et asutaks proovitööd tegema.

Selleks anti mitu tänavanime, millede järgi tuli otsida internetist seal asuvad firmad ja neile inkassoteenust pakkuda. Iga osaleja sai sadakond ettevõtet, nende seas ka välisriikide konsulaadid ja mitmed riiklikud ettevõtted. Veel antud õpetusest: „Juhul, kui on venekeelne klient, siis kliendile ütled selges eesti keeles, et sina kahjuks vene keelt ei oska …” (naerukoht!)

Vastajad olid uskumatult viisakad, olgugi, et ühele neist oldi juba kolmas sellel nädalal sama inkassoteenuse pakkuja! (tööandja lohakus!).

Proovitöötaja teenis firmale keskmiselt viis klienti, keda kästi nimetada „prospektideks”. Neil olid võlglased.

Kulus ära täistööpäev ja tulemuseks :„Täname kandideerimast Inkasso kontaktiotsija ametikohale ja praktikapäeva läbimise eest! Anname teada, et kahjuks ei osutunud Te valituks. Soovime edu sobiva töö leidmisel.”

Sellise „proovitöö” tegid mitmel korral ja mitu tööotsijate gruppi. Kui kokku lugeda nende ühe päeva töötulem, polegi vaja palgata kedagi ametlikult sellele tööle!

Mida sellest järeldada? Kas viis klienti päevas on nende jaoks halb tulem?

Üks teine, väga särava häälega naine sai samuti mitu klienti ja temale pakuti hoopis algselt lubatust madalama palgaga tähtajalist töölepingut: ”Oleme tänaseks üle vaadanud su tulemused ja ei ole veel päris kindlad. Seega pakume sellist varianti: töö vaid üheks kuuks ja „siis teeme kokkuvõtte”.



Vägisi jääb mulje, et tegemist on alatu pettusega, sest soovijaid võis ikka olla kümnele ametikohale üsna palju. Ja kõik nad leidsid uusi kliente sellele inkassofirmale. Töötasid ebaausalt nõutud tasuta töövõtulepingu alusel oma kodus, oma elektri, telefoni ja arvutiga.

Kogu see „töö-katseperiood” kestis Töötukassa internetilehe andmeil 9.märtsist kuni juunikuuni! Kasum inkassofirmale missugune!

Üks asi on oletatav petuskeem, teine aga, mis asi see inkassofirma tegelikult on? Millised on tema kui erafirma õigused?

Nimelt ei erista inkassofirmasid tavalisest võlausaldajast midagi muud, kui et inkassofirma päevatööks on võlgnikega tegelemine ja nendega suhtlemine. Inkassofirmal ei ole võrreldes võlausaldajaga rohkem ega teistsuguseid õigusi.

Majanduskriisi ajal loodi Eestis juurde 67 uut inkassoteenust osutavat ettevõtet, kuid suuremad inkassofirmad kurdavad, et nende mainet rikuvad teised oskamatud võlanõudjad.

Osal inkassofirmadest on endal maksuvõlad. Mõne tegevusse sekkub omakorda inkassofirma, sest võlgniku raha läheb vahepeal kaotsi. Teisalt tegutsevad inkassoteenuste turul ka ettevõtjad, kellel on üleüldiselt väike ettevõtmiskogemus. Kolmandaks märgib osa võlgnikke, et ettevõte kasutab raha nõudmiseks jõhkraid võtteid.



Andmekaitse inspektsiooni hinnangul pole inkassofirmade tava informeerida inimese võlast tema tööandjaid, sugulasi või tuttavaid seaduslik, nagu ka võlglaste otsimine suhtlusvõrgustike kaudu. Üldiselt aegub nõue kolme aastaga. Kui nõue on aegunud, siis midagi maksma ei pea ja ongi kõik. Asja mõte on selles, et igasugustes suhetes ja tehingutes saabuks mingi aja jooksul mingi konkreetne selgus ja kindlustunne. Võlausaldaja teab seda ja kui ta soovib nõuet esitada, peab seda tegema seaduses ettenähtud aja jooksul. Lõputult venitada (ja näiteks viivisenõuet niimoodi kunstlikult suurendada) ei ole võlausaldajale lubatud.

Samas on Riigikohus oma lahendites märkinud, et rahalise kohustuse täitmisega viivitamisel tuleb põhivõlast suuremat viivisenõuet põhjendada võlausaldajal, ehk inkassofirmal.

Nõude aegumiseks tunnistamine ei eelda kohtusse pöördumist nagu inkassofirmad ekslikult kuulutavad!

Samuti võib inimene ise kohtusse pöörduda ja aegumist taotleda kui ülbe inkassofirma muudkui alusetute nõuetega pommitab. Kohus igal juhul kohaldab aegumist, tühistab nõude ja kõik kohtukulud jäävad inkassofirma kanda (vt näiteks Harju Maakohtu otsus asjas nr 2-13-55770 )

Loomulikult teavad seda kõike ka inkassofirmad ise väga hästi ja üksnes eksitavad ja petavad oma ohvreid. Ükski inkassofirma ei hakka mitte kunagi aegunud nõudega kohtusse pöörduma, sest ta teab, et see toob talle kaasa vaid kulu ja mitte tulu. Samal ajal ei takista keegi ega miski inkassofirmasid lootmast, et varem või hiljem leiavad kellegi, kes õnnestub ära lollitada ja alusetut nõuet tasuma panna. Olgem siis ettevaatlikud selliste inkassofirmadega !

Aivo Oina



Viimati muudetud: 26.07.2017

Jaga

|