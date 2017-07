Mõistev kohtumine ministriga

HEIMAR LENK, 26. juuli 2017

President Lennart Meri seda seltskonda lausa ignoreeris. Kui ükskord saadigi nii kaugele, et üürnikud Kadrioru lossi sisse lasti, siis selgus, et Meril nendele siiski aega ei ole. Tal olevat just samal ajal kohtumine USA indiaanlastega, kes olid tulnud rääkima oma õiguste eest võitlemisest. Omaenda kaasmaalaste õiguste eest seisjad jätsid riigipea ka seekord külmaks.

Seekordne kohumine minister Aabiga sujus vastastikkuse mõistmise õhkkkonnas. Üürnike Liidu esindajad rääkisid oma mure ära. Riik on jätnud kompenseerimata kodudest välja aetud endiste üürnike uue elamispinna ostmiseks tehtud materiaalsed kulutused. Kui parempoolsed valitsused pole küsimust probleemiks pidanud, siis Keskerakond on oma kõigis valimisplatvormides lubanud üürnike kannatusi leevendada.

Minister Aab teatas, et järgmine omandireformi valitsuskomisjoni istung tuleb augustis ja seal saab peamiseks kõneaineks sundüürnike riikliku registri loomine. Et kõik endised üürnikud, kes kodusest välja tõstetud, võiksid oma nime kirja panna ja registreerida ka omandireformi käigus osaks saanud rahalised kulutused.

Üürnikud leidsid, et selle registri tegemiseks peaks riik looma rahandusministeerimi juurde ühe vastava ametikoha, et konkreetne inimene küsimusega tegeleks. Aastaid töötab miniteeriumis omanike liidu esindaja, kuid üürnike liidu esindajat pole. Nüüd peaks niisuguse ametikoha looma. Et saaks üks korralik nimekiri, mille alusel võiks valitsus omandireformi ohvrite kulutuste kompenseerimist planeerida.

Heimar Lenk,

Riigikogu ja omandireformi valitsuskomisjoni liige

Fotod: Heimar Lenk

