26. juuli 2017

29 (1060)



Väljaandja:

MTÜ Vaba Ajakirjandus



Kesknädal jätab endale õiguse

kommentaare tsenseerida Juhtkiri Poliitika Majandus Nädala nupud Ajalugu Maailm Kultuur Lugejakirjad Varia Autorollo

Blogid Kontakt Tellimine Loe mujalt Avaleht Sisukord Kõik artiklid Otsing Arhiiv



Raudtee võtab reformikatelt mõistuse KESKNÄDAL, 26. juuli 2017



Kunagi nõukogude ajal oli raudtee kohta ütlus, et seal kus lõpeb mõistus, algab raudtee. See iseloomustas kunagist raudteel valitsenud olukorda tervel kuuendikul planeedist. Nüüd on rida reformierakonna tipp-poliitikuid kaotanud mõistuse vaid sõnade „raudtee“ ja „Venemaa“ kuulmisest.

KESKNÄDAL, 26. juuli 2017 Riigifirma EVR Cargo äriplaan on võtta laenu ja tellida Venemaa tehastest 35 miljoni euro eest konteinerplatvorme ja poolvaguneid ning hakata sealset vagunipõuda ära kasutades neid suurfirmadele välja rentima. Plaani järgi ostetaks kahelt Venemaa tehaselt 600 konteinerplatvormi ja 400 poolvagunit ning riskide maandamiseks loodaks Venemaal EVR Cargo tütarfirma, mis hakkab vaguneid välja rentima, kirjutas 17. juuli Postimees. Justkui koordineeritud spämmina tabas seda uudist reformlaste rünnak, kus kasutati võrdlusi Krimmi annekteerimise ja Süüria keemiarelvadega. Riigikogu liige Eerik-Niiles Krossi sõnul poleks ta uskunud, et Euroopa Liidu eesistujariik investeerib Eesti maksumaksja raha Vene raudteeärisse. Tema kolleeg ja endine välisminister Keit Pentus-Rosimannus kirjutas, et valitsuse geopoliitiline kompass on kapitaalselt paigast ära. «Mis järgmiseks? Alustatakse Süürias keemiatööstuse arendamist?» küsis ta. Reformierakonna esimehele Hanno Pevkurile torkas silma, et senine kindel ja arusaadav välis- ja majanduspoliitika on asendunud sogase veega ning Eesti poliitika on muutunud ettearvamatuks ja põhimõttelagedaks. Reformierakondlasest europarlamendi saadiku Urmas Paeti sõnul kõlab EVR vagunidiil nii, nagu oleks Eesti otsustanud, et 2014. aastal Venemaa läbi viidud Krimmi annekteerimine ning sõda Ida-Ukrainas ja selle tagajärjel Euroopa Liidu kehtestatud sanktsioonid Venemaa suhtes ei loe enam midagi. Õnneks jahutas mõistuse kaotanud reformareid majandus- ja taristuminister Kadri Simson öeldes, et kõiki sõna "Venemaa" sisaldavaid asju ei pea välistama ning selle ärisuuna abil saab ettevõte miinusest välja tulla. Simson rääkis ERR-ile, et EVR Cargo rendib juba praegu välja 1100 vagunit, samas ei ole kõik Vene suunal toimuv tingimata Vene firmadega seotud. "Eelkõige tunneb meie vagunite vastu huvi idasuunal kaubavoogude arendaja, aga need võivad olla Kasahstanist, Hiinast, aga ka Soomest tulevad kaubad," selgitas ta. Ka ajakirjanikud Anvar Samost ja Ainar Ruussaar leidsid pühapäevases Vikerraadio saates "Samost ja Ruussaar", et vagunirendi äri kritiseerimine oli Reformierakonna mahitatud ja põhjendamatu. Samost rääkis, et vagunite rentimine Venemaale ei ole uus äriidee ja seda on Eesti ja teiste riikide ettevõtted teinud kümneid aastaid. Kuid pärast Postimehe artiklit ilmus järsku igast nurgast Reformierakonna n.ö raudtee-eksperte. Ruussaar nentis, et Reformierakonna poliitikute süüdistused olid foobilist laadi, millega vahest lapsi hirmutatakse.



Viimati muudetud: 26.07.2017 Jaga |



Tagasi uudiste nimekirja



Nimi

E-mail



Loe kommentaare (17)