Teised lubavad, meie teeme!

Taavi Aas, 19. juuli 2017

Ega ilmaasjata pole tallinlased juba neli valimisperioodi järjest usaldanud Keskerakonnale absoluutse enamuse Tallinna Linnavolikogus. See on antud tehtud töö eest ning mõistagi ka avansina, teades et Keskerakond teeb lubatu ka päriselt teoks.

Kui valimiste eel jagavad erakonnad siia-sinna tuhandeid lubadusi, siis Keskerakond läheb pealinnas valimistele vastu väga selge tööplaaniga, mida oleme ka valmis sajaprotsendiliselt ellu viima. Pikaajaline kogemus Tallinna juhtimisel annab kindluse, et suudame kõiki oma lubadusi ellu viia. Meie 181 punktist koosnev pealinna tööplaan sai värskelt ka kaante vahele. Kena kujundusega brošüür annab lugejale hea ülevaate nii üle-linnalisest tegevuskavast kui ka detailsematest plaanidest iga linnaosa tarvis.

Tegevuskava saab igaüks endale lugemiseks küsida nii Keskerakonna büroost kui ka välikampaania üritustel Keskerakonna telkidest. Mõistagi on seda võimalik leida ka internetist Keskerakonna veebilehelt. Head tutvumist!

Taavi Aas, Tallinna tegevlinnapea

Tallinna linnapea kandidaat

Viimati muudetud: 19.07.2017

Jaga

|