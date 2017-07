19. juuli 2017

28 (1059)



Väljaandja:

MTÜ Vaba Ajakirjandus



Kesknädal jätab endale õiguse

kommentaare tsenseerida Juhtkiri Poliitika Majandus Nädala nupud Ajalugu Maailm Kultuur Lugejakirjad Varia Autorollo

Blogid Kontakt Tellimine Loe mujalt Avaleht Sisukord Kõik artiklid Otsing Arhiiv



Vähem kui kolm kuud kohalike valimisteni Kesknädal, 19. juuli 2017



Kohaliku omavalitsuse volikogude valimispäevani on jäänud vähem kui kolm kuud. 15. oktoobril toimuvad valimised muutunud oludes. Haldusreformi läbiviimise järgselt kahaneb omavalitsuste arv 213-lt 79-le. Seega muutub väikeste omavalitsuste rohke kaart hoopis selgemaks ning tekivad senisest oluliselt suuremad piirkonnad, kus kandideerida ning hääli püüda.

Kesknädal, 19. juuli 2017 Küllaltki palju arutletakse selle üle, millist mõju avaldavad nihkunud piirid maapiirkondades seni võidutsenud valimisliitudele. Kui väikevaldades oli valimisliidu nimekirjas küllaltki lihtne toetust koondada nii isiklike kontaktide kui ka lihtsalt konkurentsi puudumise tõttu, siis suurtes omavalitsustes muutub see oluliselt keerulisemaks. Valijad ootavad neile tundmatute kandidaatide puhul selget tegevuskava ning ideid, kuidas järgmise nelja aasta jooksul omavalitsust peaks juhtima. Tõenäoliselt on võimalik nö „päris valimiskampaaniat“ sel sügisel näha ka nendes piirkondades, kus seda siiani praktiliselt tehtud pole. Loodetavasti tuleb konkurents tihe ning valijatel on võimalik leida just talle sümpatiseerivad ideed ning kandidaadid. Suuremates omavalitsustes on erakondade poolt alustatud juba eelkampaaniatega ning asutud ametikohtadele ka kandidaate välja käima. Tuletame meelde, millised on juba teadaolevad Keskerakonna kandidaadid linnapea kohale suuremates linnades. Tallinna linnapea kandidaat TAAVI AAS Keskerakonna Tallinna nõukogu nimetas Taavi Aasa linnapea kandidaadiks Tallinna päeval, 15. mail. Keskerakonna esimees, peaminister Jüri Ratas tunnustas erakonna poolt pealinna heaks tehtud tööd viimase 16 aasta jooksul ning märkis, et Aas on kogenud ja võimekas linnajuht, kes hoiab Vana Toomase kombel silma peal kõigi pealinna elanike heal käekäigul. Aas ise nentis, et linna heaks töötatud 12 aasta jooksul on kesklinna parklast saanud Vabaduse väljak, mahajäetud elektrijaamast Kultuurikatel ning Ülemiste umbsõlmest moodne Ülemiste ristmik. Pealinna meerikandidaat rõhutas, et Keskerakonna senised saavutused vajavad kaitset, sest oponendid lubavad vaid lõpetada ja sulgeda – Keskerakonna eesmärk on aga luua, mitte lammutada. Taavi Aas on töötanud Tallinna abilinnapeana alates 2005. aastast, Tallinna linnapea kohusetäitjana alates 2015. aasta septembrist. Rakvere linnapea kandidaat TRIIN VAREK Keskerakonna Rakvere osakond otsustas, et linnapea kandidaadiks saab ettevõtja Triin Varek. Osakonna juht Siret Kotka-Repinski hinnangul lõi varasema poliitilise taustata linnapeakandidaadi Triin Vareki kandidatuur linna kihama ning tulemata ei jää ka värskus poliitmaastikul. Endise keskerakondlase, Rakvere linnavolikogu esimehe Toomas Vareku tütar nentis vajadust Rakvere arengus kaasa rääkida. „Usun Rakvere tugevustesse ja positiivsesse tulevikku, kuid selleks tuleb ka midagi ise ära teha. Oluline on ka linnasüda uuesti elama panna nii, et see köidaks kohalikku ja turisti. Kindlasti vajavad lahendamist Linnagalerii ja Pärdi kontserdimaja küsimused, riigigümnaasiumi asukoht ja palju muud,“ rääkis Triin Varek. Varek on aastaid olnud tegev eraettevõtluses, töötades alates 2001. aastast meditsiinitarvikutega tegeleva ettevõtte OÜ Wimberg tegevjuhina.

Tartu linnapea kandidaat AADU MUST Keskerakonna Tartu linna piirkond otsustas nimetada valimisteks esinumbriks ja linnapea kandidaadiks riigikogulase, professor Aadu Musta. Aadu Must kinnitas, et võtab alati kohalikke valimisi väga tõsiselt ning valijate usalduse korral on ta valmis vastutust ka kandma. „Olen linna juhtimisega olnud seotud aastast 2001 ning saanud selle aja jooksul pikima staažiga linnavolikogu esimeheks. Mõistagi olen panustanud Tartu arengusse ka Riigikogu liikmena. Linna eesootavatest suurematest muutustest on kindlasti tähtis Suur-Tartu loomine, mis tähendab lähivaldade ühendamist Tartu linnaga. Oleme ka varasemalt alati rõhutanud, et linnapiirid ei tohi takistada Tartu linna harmoonilist arengut. Nüüd, haldusreformi valguses, tuleb nende eesmärkide ja väljakutsetega tugevalt tegeleda, et Tartu oleks tugev Lõuna-Eesti keskus ja tunnustatud ülikoolilinn Euroopas,“ rääkis Aadu Must. Võru linnapea kandidaat ÜLO TULIK Keskerakonna Võrumaa piirkond otsustas nimetada Võru linnapea kandidaadiks Ülo Tuliku. Ta ütles, et tema eesmärgiks linnapeana on tasuta ühistranspordi sisse viimine, mis oleks oluline abi paljudele linnaelanikele. „Samuti tuleb tegeleda riigi toetuste võrdsemaks muutmisega, sest maakonnakeskused ei saa võrdväärset toetust ümbritsevate valdadega võrreldes. Järgmise valimistsükli üheks põhiteemaks kujuneb linna ja seda ümbritsevate valdade ühinemine ja mina olen valmis selle teemaga edasi minema. Lõpptulemus peab olema võimalikult kiire ühinemine,“ rõhutas Tulik. Ülo Tulik on töötanud nii Võru linnapeana, Võru maavanemana kui ka Võrumaa Omavalitsuste esimehena. Aastatel 2011-2014 oli Tulik Riigikogu liige, Isamaa ja Res Publica Liitu kuulus ta aastatel 2001-2016. ERALDI KAST: Käesoleva aasta alguses otsustas Keskerakonna juhatus konsensuslikult, et kõikides omavalitsustes minnakse valimistele Keskerakonna nimekirjadega. “Keskerakonna juhatus oli kohalike valimistega seonduvat arutades üksmeelsel seisukohal, et üle Eesti tuleb välja minna just erakonna lipu all. Keskerakonnal pole vaja oma kaubamärki küll häbeneda, hoopis vastupidi, see annab valijale kindlustunde, et välja käidud lubadused ning programm ei muutu üleöö,” rääkis toonane Keskerakonna peasekretär Jaak Aab, „valimisliidud peaksid jääma ikkagi erakondliku kuuluvuseta kandidaatidele, vastasel juhul ei ole see olukord valijate suhtes päris aus.“



Viimati muudetud: 19.07.2017 Jaga |



Tagasi uudiste nimekirja



Nimi

E-mail



Loe kommentaare (11)