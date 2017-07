Paadunud pahategijad tuleks Eestist välja saata!

Hillar Kohv, 19. juuli 2017

Mida sellise uudise puhul öelda? Kindlasti paljud naeravad seepeale, aga midagi tuleks ikkagi tõsiselt ette võtta. Paistab, et Eesti Vabariigi karistused talle ei ole mõjunud? Jääb üle vaid üks võimalus – saata ta välja mõnda välisriiki, ning kui ta ka seal oma haiglaslikku tegevust jätkab, teenib ta karistuse juba sealsete seaduste kohaselt. Julgen arvata, et välismaal kehtivad seadused on Eestis kehtivatest palju karmimad.

Hiljuti oli meedias ka juttu 17-aastasest sariahistajast Marleenist, kes pidavat teiste inimeste ahistamist ja ähvardamist hullupööra nautima. Üks selle neiu meesohver teatas meediale antud intervjuus, et ta ei julge enam oma väikest lastki õue viia, ent politsei suhtuvat juhtunusse muigega. No kaua võib? Sellise plika puhul on jällegi kaks äärmuslikku karistamismoodust: kas panna hullumajja ravile või saata Eestist välja. Võõras keskkond peaks aitama niisugusegi panna tõsiselt oma elu järele mõtlema.

Hillar Kohv Viinahaualt, Tori vald Pärnumaal

Viimati muudetud: 19.07.2017

