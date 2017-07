Keskerakond teeb Peipsimaal head tööd!

Max Kaur, 19. juuli 2017

Riigis on toimunud oluline muudatus, kus valitsuse etteotsa on saanud noor ja võimekas peaminister Jüri Ratas, kellel on silmapaistev toetus Eesti valijate seas tervikuna ning kes on hinge sisse puhunud Keskerakonnale paljudes Eesti maanurkades. Meie riigi rajajad ei osanud unistadagi, et saabub päev, mil Eestile usaldatakse juhtida kogu Euroopa. Praegu juhib Euroopa Liidu presidentuuri õige mees õigel kohal.

Liidri valik pole sugugi tühiasi ühele enamusele pretendeerivale erakonnale. Liider peab enda isikus kontsentreerima neid ootusi, mis on rahval. Ratasega on erakond pannud 100% täppi, isegi niivõrd, et meil on nüüd olemas oma võitev presidendikandidaat kui peaks minema presidendi otsevalimiste peale.

Muutused erakonnas ja riigis on toonud kaasa muutusi ka Peipsimaal. Nüüd on mõlema Peipsi kaldal oleva linna linnapead keskerakondlased, nii Mustvees kui ka Kallastel. Rahva usaldus Keskerakonna vastu on siinmail tõusnud.

Loomulikult pole kohalikud keskerakondlased lootnud ainult Tallinnale. Mustvee kiire areng on olnud veduriks, mis Keskerakonna autoriteeti piirkonnas jõuliselt on kasvatanud. Kui ette on näidata uus reisisadam, uus sild, promenaad jne, siis ei saa öelda, et neid ei ole. Konkreetsed saavutused kallutavad valija ka päris konkreetselt meie suunas. Peipsimaal elavad koos kolm kultuuri ja viis kirikut, ka siin on Keskerakond tasakaaluka poliitikaga leidnud stabiilsuse. See pole olnud lihtne.

Kohalikud valimised toovad seekord endaga kaasa kordades suuremad, uued omavalitsused. Keskerakond on alati toetanud suuremate omavalitsuste moodustamist. Keskerakonnal, kui Eesti suurimal erakonnal, on mida võita. Erakonna peasekretär, endine riigihaldusminister Mihhail Korb ning praegune riigihaldusminister Jaak Aab on teinud head tööd haldusreformiga, mille vilju saab maitsma ka erakond tervikuna.

Keskerakond on Peipsimaal valimisteks valmis. Valimistele minnakse erakonna nimekirjaga, meil on oma poliitika ja saadikukandidaadid, kes kuuluvad erakonda. Hoiame Keskerakonna lippu kõrgel!

