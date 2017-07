19. juuli 2017

Aleksandr Širokov: Kallastel tasuks taastada ametikool JAAN LUKAS, 19. juuli 2017



Tartumaa omavalitsuselus on juhtunud fenomen. Kallaste linnavolikogu valis linnapeaks põlise peipsimaalase Aleksandr Širokovi, kes on ühtlasi ka vallavanem Peipsiääre vallas. Kahe isanda teenril ei pidavat alati just hästi minema. Širokov leiab endas jätkuvat mõttejõudu ja tegusemistahet mõlema piirkonna arendamiseks. Kallaste käekäigu huvides tasuks tema arvates selles linnas taasavada kutsekool.

JAAN LUKAS, 19. juuli 2017 Kui kaua olete tuttav Kallaste olude ja traditsioonidega? Mäletan Kallaste linna alates lapsepõlvest. Siin elab ka üks minu vanaemadest. Ema pärineb mul Peipsiääre vallast, isa Kallaste kandist. Nii võin öelda, et mu juured on mõlemas paigas. Millise omapäraga Kallaste eristub teistest väikelinnadest Eestis ja ka Euroopas? Peipsi Eesti poolsel rannikul ongi vaid kolm linna: Mustvee Jõgevamaal, Kallaste Tartumaal ja Räpina Põlvamaal. Looduslikult kaunil Kallastel elavad inimesed vene ja eesti kogukonnast. Teadolevalt on siin Eestis üks suuremaid vanausuliste asundusi. Sarnaselt teiste väikelinnadega pärsib Kallaste arengut elanikkonna vananemine ja noorte vähenemine. Kuivõrd leidub just sellele linnale omaseid võimalused nende protsesside muutmiseks? Kallaste põhikoolis õpib praegu 60 õpilast. Gümnaasiumiharidust minnakse omandama Tartu või Tallinna. Sageli tehakse valik majanduslike võimaluste põhjal ja selle järgi, kus juba sugulased ja tuttavad ees elavad. Üks Kallaste noor õpib näiteks Tartumaal Lähte Ühisgümnaasiumis. Minu arvates võiks Kallastel olla erinevatele Peipsimaa piirkondadele orienteeritud ametikool. See motiveeriks noori kauemaks sünnilinna jääma ja ehk soodustaks ka töö leidmist kodupiirkonnas. Kunagi oligi Kallastel kutsekool Jah seda küll. Kui Mailis Reps oli eelmisel korral haridus- ja teadusminister, siis toetas ta selle õppeasutuse tegevuse jätkamist. Järgmise ministri ajal kool aga suleti. Oletagem, et kutsekool avatakse taas. Missuguseid erialasid tasuks siin õpetada? Küllap leiab Peipsimaal piisavalt rakendust turismispetsialistid. Usutavasti leiduks siin rohkesti tööd ka kokkadel. Vajadus peaks olema suur ka elektrike, keevitajate, lukkseppade jt spetsialistide järele. Õppekavas võiks olla kaks kolm eriala noormeestele ja samapalju neidudele. Õppetöö võiks toimuda nii eesti kui vene keeles. Keskerakond, mille liige ka ise olete, on juba üle poole aasta koalitsioonis ja nn peaministripartei. Kas selle ajaga võib juba teatud muutusi märgata. Üldiselt on võimulolemise aeg põhjapanevamatele muudatustele veel liiga lühike olnud. Mida tähendab aga ühele keskmisele Peipsiäärsele elanikule üksikisiku tulumaksuvaba miinimumi suurendamine tulevast aastast? Mina näen siin kahe otsaga teemat. Omavalitsuste tulubaas sõltub üksikisikute tulumaksu laekumisest. Paljudele inimestele on suurem tulumaksuvaba miinimum aga äärmiselt vajalik. Arvestades seda pooldan selle kehtestamist. Kallaste linnast, Alatskivi vallast, Peipsiääre vallast, Vara vallast ja võimalik, et ka Pala vallast, kes pöördus sundliitmise vastu kohtusse, on pärast haldusreformi saamas Peipsiääre vald. Mida saaks teha selle omavalitsuse arenguks. Naljaga pooleks ütleks, et appi võiks kutsuda peremehele vara koju tassiva Krati, kes on Kallaste kaluriperest võrsunud maailmakuulsa helilooja Eduard Tubina balletti keskne tegelane. Millised oleksid aga võimalused realistlikust vaatevinklist? Põhiline on ikka uute töökohtade loomine ja atraktiivsete projektide käima lükkamine. Näiteks Kolkjasse, Peipsi järve kaldale on ehitamisel spaa, mida rajavad investorid. Detailplaneering on valmis. „Küll on kaunis see Kallaste rand. Kõrgete punaste kaljude all lainetab Peipsi. Ta hõbedasel veel kalurid sõuavad õhtu eel,“ nii on luuletanud Aira Kaal. Kuidas elavad praegused Peipsi kalurid? Kahjuks mitte kõige paremini, sest püügiperioodid on lühikesed ja kvoodid väikesed. Kuidas jagate tööd Peipsiääre vallavanema ja Kallaste linnapea vahel? Olen püüdnud koostada graafiku, milles jätkub võrdselt aega mõlemale omavalitsusele. Peipsiääre valla keskuse Kolkja ja Kallaste vahel on kõigest kümme minutit autosõitu. Usutles Jaan Lukas +foto



