Ärimeeste uus valimisprojekt

Kn, 19. juuli 2017

Puhtalt ärimeeste pealinnas asuva kinnisvara ja ettevõtluse huvideks loodava valimisliidu maskeerimiseks võetakse valimisteks kampa ka mõned kamraadid kultuuri-, hariduse-, meditsiini- ja ehk isegi spordi valdkonnas, keda nad ise nimetavad aktiivseteks linnakodanikeks.

Nüüd on teada antud ka põhiline valimislubadus, milleks on – üllatav! üllatav! – Keskerakonna käest Tallinnas ainuvõim ära võtta! Ehk siis samasugune valimiseelne Keskerakonna pihta suunatud retoorika, nagu see on tulnud praeguseks teiste pealinnas kandideerivate erakondade ja veel loodavate valimisliitude suust.

Aga erinevalt uuest valimisliidust Keskerakond on pealinnas välja tulnud nii linnaosade esinumbrite nimedega kui ka valimisprogrammiga. Tallinnas hakatakse juba alates septembrist pakkuma tasuta toitu lasteaedades, pensionitoetus eakatele tõstetakse 100 euroni, lühendatakse ravijärjekordi ning lisaks arendatakse edasi tasuta ühistransporti. Varsti hakkavad kesklinnas sõitma kõige innovaatilisemad tasuta transpordivahendid – isesõitvad bussid.

Keskerakonna linnapeakandidaat Taavi Aas märkis, et valijad on Keskerakonda Tallinnas usaldanud ning seda usaldust ei tohi rikkuda. „Meist sõltub, kas tasuta ühistransport jääb või läheb see minevikku ühekordse episoodina. Meist oleneb jalakäijasõbralik peatänav, ilus mereäär, olulised investeeringud linlaste liikumisvõimalustesse ja Tallinna Linnahalli kaasaegne konverentsikeskus.“ Keskerakonna linnapeakandidaat lisas, et opositsioonierakonnad on Tallinnas läinud lammutamise ja lõhkumise teed, mis on liitmisest ja loomisest küll lihtsam, kuid mitte targem.

Valijad on Keskerakonda neljal järjestikul valimistel usaldanud juhtima Eesti pealinna. Selle aja jooksul on Tallinnas ellu viidud palju suuri ja olulisi asju, nagu tasuta ühistransport, koolide ja lasteaedade renoveerimine, eakate pensionilisa maksmine, teede, tänavate ja oluliste liiklussõlmede rajamine, Vabaduse väljaku renoveerimine, parkide ja rohealade loomine.

Ärimeeste valimisliidu eesmärgiks on saada pealinna volikogus väärikas esindus ning valimistele minnakse pika, ligi 80-liikmelise nimekirjaga. Erinevalt mõnest erakonnast ei välista Luik siiski valimisliidu koostööd Keskerakonnaga. „Meie oleme stardipositsioonis ning ei välista koostööd mitte kellegagi. See on kitsas lähenemine ja ega mulle sellised väited ka ülemäära siirad ei tundu,“ ütles ta ERR-ile

Kes loodava valimisliiduga tegelikult ühinevad ning mis on nende seisukohad valimisteks, tuleb veel oodata. Kuid Keskerakonna asemel on põhjust enam muret tunda parempoolsetel ja eelkõige Reformierakonnal, kelle valijate hääli „tegusad tallinlased“ ümber jagama hakkavad.

Viimati muudetud: 19.07.2017

