Elust nii ja naa (Hiiumaalt vaadates)

ELMAR HOLLMANN, 12. juuli 2017

Ka hiidlastele on senitoimunu põhjal jäänudki mulje, et Edgar Savisaare jt kohtuprotsess sarnaneb klounaadile. Selle protsessi kohtunik Anne Rebane kurtis 27. juuni Õhtulehes, et teda teeb kurvaks, kui kohut peetakse tsirkuseks. Kahju kohtunikust, kes peab helpima suppi, mille prokuratuur on kauaaegse töö viljana kokku keetnud. Kapo poolt Hundisilmal lavastatu lõppu pole niipea oodata.

IRL-i äsja ametisse valitud esimees Helir-Valdor Seeder teeb kõvasti „mehetegusid“, mille tagajärjel erakonna liikmete arv jõudsalt kahaneb. Kui veel mõni IRL-i liige järgib Riigikogus Tsahkna ja Mihkelsoni eeskuju, siirdudes „aknaaluste“ fraktsiooni, tekib valitsusel oht langeda vähemusvalitsuseks (seni on koalitsioonil Riigikogus 54 kohta).

Poliitoravad igatsevad n-ö puu otsast alla tulla ja naasta Stenbocki majja – riigipirukas oleks maitsvam kui Riigikogus opositsioonis olles kuusekäbisid järada. Unistused Stenbocki majast Tallinna Toompeal ja pealinna linnapea ametist kuuluvad eriliste unelmate valdkonda. Tegelikult peaks oravate „juhtoinad“ hoopiski imetlema rootsi kardinaid Eesti Vabariigi põllumajandusele korvamatu kahju tekitamise eest.

Valdade sundliitmise kava kohaselt jääks Hiiumaale üksainus omavalitsus – Hiiumaa vallavalitsus. Milleks siis üldse vallavalitsus, kui maakonda jääb vaid üksainus omavalitsus? Loogilisem oleks: Hiiu maakonna valitsus, mis on oma ülesandeid seni täitnud probleemideta.

