Keskerakonna suvepäevad

12. juuli 2017

Lammasmäe puhkekeskus asub Lääne-Virumaal (Viru-Nigula vald, Linnuse küla) Kunda jõe ääres. http://www.lammasmae.ee/

Laupäeval, 5. augustil toimuvad piirkondadevahelised võistlused, poliitikaarutelud, seenioridekogu infotund jm. Õhtul mängib tantsuks ansambel ja kavas on meelelahutusprogramm.

Suvepäevade osalustasu on kõigil kuni 31. juulini 15 eurot ühe osavõtja kohta. Majutuse hinnad on alates 15 eurost inimese kohta. Telkimise tasu on 3 eurot inimese kohta. Kuni 10-aastased lapsed saavad osaleda tasuta. Osavõtt tuleb kindlasti registreerida erakonna büroos.

Alates 1. augustist on osalustasu kõigil 30 eurot ühe osavõtja kohta.

Kuna majutustingimused on erinevad, palume enne pangaülekande tegemist küsida majutustingimusi ja kohtade olemasolu erakonna büroo referendilt telefonil

6 273 460 või suvepaevad@keskerakond.ee .

Viimati muudetud: 12.07.2017

